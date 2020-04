Carlos Rivera “regaña” y deleita a sus fans vía streaming

Carlos Rivera reconoció que, debido a su mala pronunciación, algunas de sus canciones son interpretadas mal por el público.

Durante el acústico que ofreció a través de su cuenta en Facebook, realizado como una forna de incentivar que la gente se quede en casa debido a la pandemia del conavirus, el ganador de la Academia señaló como ejemplos “Sería más fácil”, “Fascinación” y “Gracias a ti”.

Dijo que ha detectado que en sus conciertos la gente no sigue la letra o, si le mandan algun verso de una de ellas, la escriben mal.

“Quiero aprovechar este escenario para poder aclarar algunas de las letras de mis canciones”, dijo de buen humor.

“Mi culpa, a lo mejor, porque dentro de la canción no la canté como debe ser o me refiero a que no se entendió como tenía que ser y, entonces, pues se malinterpretan algunas frases”, expresó.

En “Sería más fácil”, detalló el tlaxcalteca, el público entona la frase ” a ti se te olvidó que yo iba ayer”, cuando en realidad la palabra final es “llegar”.

Y en “Gracias a ti” los fans interpretan “podré o poder seguir y valió la pena hacerlo” cuando en la letra original el tiempo del verbo es “pude”.

“Esta si es general, ¡todo mundo la canta mal! y es culpa mía y de mi amigo José Luis Roma porque acentúamos muy mal esa palabra porque digo “pudé”, pero de ahora en adelante todos cantemos bien”, apuntó sonriente.

Agregó que en “Fascinación”, al decir la palabra “flotar” extiende los brazos y por eso la gente cree es “volar”.

En el recital, de aproximadamente media hora de duración, Rivera incluyó en su repertorio “Me muero”, “Que lo nuestro se quede nuestro” y “Lo digo”.

“Hay que estar alegres, felices, contentos, positivos, con el ánimo de qur todos vamos a estar bien, que todos vamos a estar sanos y que vamos a saltar este obstáculo”, se despidió, en referencia a la contigencia sanitaria.

