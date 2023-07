Catedrático UDLAP asume presidencia de Sociedad Interamericana de Psicología

El Dr. Julio César Penagos Corzo, catedrático de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), asumió la presidencia para el periodo 2023-2025 de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP); nombramiento recibido durante el Congreso Interamericano de Psicología, celebrado en Asunción, Paraguay del 26 al 30 de junio pasado, en donde además dictó una conferencia magistral y participó en un simposio por invitación.

En el 2021, el Dr. Penagos Corzo fue electo presidente entrante de la Sociedad Interamericana de Psicología, organismo más relevante del hemisferio occidental en dicha disciplina, al reunir un gran número de integrantes, trabajos de investigación, publicaciones y redes de participación interdisciplinaria. Para 2023, durante el Congreso Interamericano de Psicología de Paraguay, fue ratificado ya como presidente en funciones, dando paso a una serie de propuestas para el beneficio de la SIP y los psicólogos de la zona.

Tres de ellas, las más relevantes para el catedrático de la UDLAP, son: Primero, llevar el conocimiento, las investigaciones y lo actual en cuanto a la disciplina, a las personas no tan cercanas a la SIP o a la academia. Segundo, desarrollar eventos académicos locales para enfocarse a los procedimientos especializados de la psicología. Y la tercera propuesta le llama “Psicología traslacional”, en la cual lo sucedido en el presente a nivel investigación básica, laboratorios, etcétera, tenga una aplicación muy inmediata en términos sociales. “Creo que la psicología tiene un deber de usar el conocimiento científico para las personas más vulnerables, las que sufren los embates de los sistemas políticos y ahí podemos hacer muchas cosas”, expresó el Dr. Penagos.

Entre otras funciones a desempeñar por el presidente de la SIP, es la gestión de lo sucedido en cuanto a la psicología en las Américas, coadyuvando a llevarse a cabo los esfuerzos de los grupos de trabajo de cada país integrante de la SIP. “Es un desafío enorme, la gente que me ha presidido es admirable y estar a la misma altura es realmente un desafío, pero me parece que debe haber un antes y después de esta gestión, de no solamente hablar con el investigador destacado o hacer convenios, sino llegar a la última persona que esté haciendo psicología”.

Por otro lado, el también coordinador de Posgrados en Psicología de la UDLAP ofreció una conferencia magistral en el Congreso Interamericano de Psicología, en donde habló sobre la importancia de impulsar a los estudiantes a realizar proyectos de tesis, dando ejemplos de los suyos con reconocimiento internacional; asimismo, participó en un simposio por invitación, para conversar de la psicología experimental comparada.

Cabe mencionar que el mandato de la SIP, por parte del catedrático de la UDLAP, terminará en 2025 dando marcha a la presidencia saliente, periodo donde el Dr. Julio César Penagos seguirá teniendo voz y voto, pero con otras actividades. “En general la mayoría de las sociedades científicas tienen estos tres momentos, uno de presidente electo donde entras a la mesa directiva y das tu opinión, la presidencia en funciones implica que las iniciativas ya corresponden a mi gestión y toda la mesa directiva tratará de estar en sintonía; una vez que pasa esto viene la presidencia saliente donde le daré seguimiento a algunas iniciativas”, concluyó.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

