Cautela en restaurantes de Puebla capital por ceniza en terrazas

La lluvia de ceniza continúa, perceptible cuando caen las partículas hasta llenar la pantalla de un celular que se usa a la intemperie. A ratos pareciera que en la capital del estado el Popocatépetl no ha causado ningún estrago.

Son las 9:30 horas de la mañana del lunes, hay restaurantes en Los Portales que prefieren ser cautelosos y aún tienen amontonadas las sillas y mesas antes de acomodarlas para sus comensales.

“Esperamos instrucciones, aunque no está prohibido”, dice una de las meseras que sale con la carta en mano para atraer a clientes.

A diferencia de otros días, las pocas mesas que sí fueron habilitadas están vacías. A excepción de un par en el portal Hidalgo, donde dos parejas degustan su jugo de naranja, café y chilaquiles.

Los restaurantes que tienen balcones siguen con el servicio normal, una pareja de turistas disfruta del desayuno con vista a La Catedral de Puebla, mientras en el zócalo el personal de limpia recoge la ceniza del primer cuadro de la ciudad.

#Puebla 🍽 Los #restaurantes y cafeterías de los portales del zócalo lucen vacíos, un par de mesas están ocupados por turistas y otros comercios esperan indicaciones para saber si habilitan sus mesas para prestar el servicio ante la caída de ceniza.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/N6tzDlyjPQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 22, 2023

Una de las terrazas de un comercio de comida rápida está llena del lodo producido por la ceniza del volcán y la lluvia de un día antes, a pesar de esto una comensal disfruta de sus hotcakes con miel de maple y su café.

Minutos después la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) emitió un comunicado para avisar que no servirían alimentos en terrazas para acatar las medidas recomendadas por las autoridades estatales y municipales.

En el Portal Iturbide, sobre la 16 de Septiembre, dos restaurantes prefirieron mover sus mesas unos metros bajo el techo y ya no en las sombrillas en busca de atraer clientes.

Los turibuses de doble piso abiertos permanecen estacionados en la 2 Norte esperando que haya turistas que lo aborden para pasear por la ciudad. En media hora ninguno se ha acercado.

#Puebla 🍽 Hay terrazas en el Centro Histórico que sí están abiertas y comensales comienzan a llegar para consumir desayunos.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/7Y3g4zZDLy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 22, 2023

Empleados de hoteles, tiendas de ropa y otros comercios han hecho caso de las recomendaciones y juntan la ceniza en la entrada de los establecimientos.

Los comerciantes ambulancias decidieron instalarse y proteger sus productos con plásticos, los que venden tacos de canasta se han resguardado bajo las carpas de las tiendas y mantienen todo cubierto con naylon.

La calle 5 de Mayo no para, todas las cortinas están arriba desde las 10:00 horas, y los trabajadores limpian las entradas y trapean en suelo de los locales.

Puebla cuenta con cerca de 4 mil restaurantes con terraza

El presidente de la Canirac en Puebla, Carlos Azomoza, indicó que en la capital poblana cerca de 4 mil restaurantes cuentan con terraza, mismos que ante la caída de ceniza optaron por no prestar el servicio en las áreas abiertas.



En entrevista vía telefónica, señaló que está de acuerdo con las disposiciones que dictó el gobernador Sergio Salomón el domingo pasado.



“El impacto no lo podemos todavía medir, ya que apenas va a ser el primer día sin ocupar las terrazas, lo bueno es que tenemos todas las áreas internas en donde podemos resguardar a nuestros clientes”, dijo.



A nivel estatal el 30 por ciento de los 36 mil unidades de negocio afiliados a la Canirac cuentan con terraza, un aproximado de 4 mil espacios.



Carlos Azomoza hizo un exhorto a los restauranteros o tener cerradas las terrazas durante la caída de ceniza, además consideró que es temporal y no ve una alarma, pues –apuntó– cuentan con las áreas suficientes para atender a los comensales.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal