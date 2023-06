Celebra Nacho Mier arribo de Alcalde Luján a SEGOB Federal

El diputado federal Ignacio Mier Velazco felicitó a Luisa María Alcalde Luján por su nombramiento como secretaria de Gobernación, con quien dijo que mantendrá una relación muy estrecha con la funcionaria federal.

“Vamos a seguir fortaleciendo los vínculos de colaboración entre poderes, desearle el mayor de los éxitos, tanto como coordinadora del gabinete del presidente López Obrador como responsable de la política interior y de la relación con los otros poderes”, dijo en conferencia de prensa.

El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados destacó que Alcalde Luján es una persona formada al 100 por ciento por el partido morenista, además que consideró que hizo un buen papel como diputada federal, secretaria del Trabajo y fundadora del partido lopezobradorista.

En otro tema, criticó las encuestas al decir que son un instrumento utilizado en el viejo régimen para promoción política.

“Yo no me acelero, ni le mando ojitos a nadie, estamos ciertos que la decisión en los próximos 120 días va a ser en función de un proyecto transformador y no de quién avanza más, yo quiero mucho a todos sin necesidad de mandarle ojitos”, agregó.

Además consideró que de revelar más mediciones van a desgastar el único instrumento que van a utilizar en Morena para el proceso interno tanto el de septiembre para el coordinador federal y posteriormente el estatal.

“No me asustan, pero las respeto (…) Son muy irresponsables en presumir esa información, respeto lo que publiquen todas las casas encuestadoras, las que son más asertivas, incluso las que están lejos de la realidad”, comentó.

Por último, también opinó sobre las declaraciones de Francisco Fraile y el fraude del PAN en 2018, al declarar que esperan que “cambien”.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal