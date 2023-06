Celebra Salomón reunión con familiares de desaparecidos

La reunión por primera vez con un gobernador con familiares de personas desaparecidas resulta esperanzador para la lucha del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, manifestó su fundadora María Luisa Núñez Barojas.



Este viernes el gobernador Sergio Salomón Céspedes recibió a integrantes del colectivo en Casa Aguayo junto al subsecretario de Gobernación Andrés Villegas, reunión que los familiares calificaron como provechosa.



“Nos escuchó muy atento”, relató Núñez Barojas, quien aseveró que el mandatario no les hizo promesas, pero sí pidió que se revisara el funcionamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, al escuchar las inquietudes de los familiares de las víctimas.



“Para la lucha resulta esperanzador, porque lo mínimo que esperamos los familiares es que seamos escuchados por los funcionarios de gobierno, ya el hecho de que por fin después de cuatro años de lucha del Colectivo se haya dado esta reunión de diálogo con el gobernador me parece que puede ser un buen reinicio”, declaró en una breve entrevista tras salir del encuentro.



La fundadora del Colectivo recordó que a más de cuatro años de la creación de La Voz de los Desaparecidos en Puebla, las familia que lo integraron en un inicio no han encontrado a sus seres queridos, a excepción de su hijo Juan de Dios y los hermanos Abraham y Vicente, casos que dieron origen a esta agrupación en el estado.



La reunión se originó después de la protesta de las madres buscadoras que integran el colectivo el 10 de mayo pasado, en la que entregaron un pliego petitorio al mandatario estatal en el que le pedían que las recibiera.



En esa ocasión, las buscadoras exigían la renuncia de la titular de la Comisión de Búsqueda, María del Carmen Carabín Trujillo, al señalar una serie de inconsistencias en el trato a los familiares de las víctimas y en las búsquedas en campo con las brigadas, así como los recursos ejercidos para su funcionamiento.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal