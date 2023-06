Celebra Salomón triunfo de Delfina Gómez; va por trabajo coordinado

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que tendrá mucha comunicación con Delfina Gómez Álvarez, virtual ganadora de la gubernatura del Estado de México, a quien también felicitó por su triunfo.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que el Estado de México es una entidad vecina con la que Puebla comparte demasiados aspectos, por lo que no descartó buscar en las próximas semanas a Delfina Gómez para entablar una relación estrecha de trabajo.

Al tiempo, felicitó a la ciudadanía de aquella entidad que salió a ejercer su voto, pues destacó que la elección del domingo tuvo una gran participación y hubo saldo blanco en la jornada electoral.

También expresó su reconocimiento a los contendientes que participaron en la elección, así como al senador Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena al gobierno de Coahuila por admitir su derrota en aquella entidad.

“Quisiera hacer una felicitación y mención especial a la maestra Delfina Gómez, virtual ganadora del Estado de México, por tratarse de un estado vecino con el que Puebla comparte tanto y porque es una mujer sencilla, sensible y una mujer con la que hemos tratado y con la que tendremos mucha relación, sin duda”, manifestó.



Uno de los temas que trataría con Delfina Gómez es el relacionado con la seguridad en el Arco Norte, el cual, dijo, es de interés de los gobiernos de Hidalgo, Estado de México y Puebla.

#Puebla El gobernador @SergioSalomonC felicita a la maestra @delfinagomeza, virtual ganadora de la gubernatura del Estado de México, además reconoce que fue una jornada electoral con calma y democrática.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/eaK9MzTAEW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 5, 2023

“Que todos jueguen dentro de la cancha”

De cara a las elecciones de 2024, Céspedes Peregrina recomendó a todos los aspirantes que “jueguen dentro de la cancha” y se conduzcan con respeto irrestricto al marco de la Ley.

Asimismo, indicó que en el caso de quienes tienen afiliación a la Cuarta Transformación también deben seguir los principios de éste movimiento: no mentir, no robar y no traicionar, que más que un eslogan –dijo– debe ser una práctica común en el servicio público.

Además aseguró que el período electoral no causará ningún tipo de parálisis en su administración, pues dijo que al contrario su gobierno está acelerando y va a entregar “buenas cuentas”.

Añadió que todos deberán esperar los tiempos electorales y que hasta ahora lo que se ha dicho en Morena es que el modelo de selección de sus candidatos y candidatas será encuesta, cuyos resultados deberán ser respetados.

“Hoy estamos enfocados en el trabajo y esperemos seguir haciéndolo así, seremos respetuoso del método que determine el partido”, apuntó.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal