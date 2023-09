Central de Abasto: Piden más seguridad tras asesinato de guardia nacional

Empresarios y bodegueros de la Central de Abasto pidieron a las autoridades reforzar la seguridad en la zona para evitar más hechos delictivos como la muerte del Guardia Nacional el 26 de agosto pasado.



En conferencia de prensa, señalaron que por ahora no han detectado presencia de grupos delictivos como sucedió en mercados de la ciudad, pero temen la problemática crezca.



Rosario Tomé, bodeguera en la nave C comentó que en la Central de Abasto los delitos que más aquejan tanto a comerciantes como a compradores son los robos, los cuales son denunciados pero en ocasiones los mismos propietarios son los que logran recuperar sus vehículos sin intervención de las autoridades.



En tanto, María Eugenia Aguilar, también bodeguera de la nave c, dijo que el asesinato de la Guardia Nacional “manchó” la imagen y reputación de la Central de Abasto, al considerar que la mayoría de los comerciantes son “gente de bien”.



“Estas acciones manchan nuestra imagen y espantan a nuestros clientes por miedo a lo que sucede. Hacemos un llamado a las autoridades para esclarecer este crimen y castigar con todo el paso de la ley al o los responsables”, comentó.



Los comerciantes afirmaron que además de este hecho, el desbordamiento del comercio ambulante en la zona, integrantes de la 28 de Octubre, que no se respeten las áreas comunes, así como la falta de un plan de atención a la central de abasto ha afectado las actividades comerciales del lugar, al que consideraron es una de las fuentes de empleos más grande de la entidad.



De esta forma, comentaron que en la Central de Abasto generan 15 mil empleos directos y 11 mil indirectos, los cuales se encuentran en peligro si la situación de inseguridad avanza, ya que se ha registrado una disminución en sus ventas del 60 por ciento.

#Puebla Empresarios y bodegueros de la Central de Abasto piden a las autoridades reforzar la seguridad en la zona para evitar más hechos delictivos como la muerte del #GuardiaNacional en días pasados.



Señalan que por ahora no han detectado presencia de grupos delictivos como… pic.twitter.com/jCh7F1hqpa — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 6, 2023

Indicaron que llevan a cabo procedimientos ante la Contraloría Municipal, ante la omisión de autoridades municipales de poner orden dentro del centro de abasto.



Sin embargo, también reconocieron que sus representantes dentro de la Central de Abasto no han emprendido acciones para cambiar las condiciones actuales del lugar. Además, dijeron desconocer qué tipo de guardias son los que se contratan en cada nave y si es personal certificado, ante el señalamiento de que fueron ellos quienes retuvieron al elemento de la Guardia Nacional asesinado.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal