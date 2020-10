Centros de Reeducación deben garantizar correcto funcionamiento: Colectivo

Por Vera Fernández

A forma de que los Centros de Reeducación para Agresores no se queden únicamente en “buenas intenciones”, es necesario establecer una metodología, estructura y presupuesto fijo para su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos.

Así lo señaló Cinthya Ramírez, vocera del colectivo feminista REDefine Puebla, quien sentenció que las autoridades gubernamentales y judiciales le han quedado “a deber” a las mujeres por no garantizarles una vida libre de violencia.

En entrevista con Oro Noticias, consideró que la iniciativa de la diputada Mónica Lara Chávez para que hombres golpeadores acudan a terapias y talleres en casos de violencia familiar, podría no funcionar para que modifiquen sus conductas.

Aunque opinó que el sentido de su propuesta es positivo, subrayó que ésta podría abrir la puerta para que las víctimas lleguen a una conciliación con sus agresores con mayor facilidad, los perdonen y se repitan los ciclos de violencia.

En ese sentido, dijo que no basta únicamente con crear leyes si los Ministerios Públicos no garantizan un verdadero acceso a la justicia y revictimizan a las mujeres, además de que gran parte de las denuncias quedan archivadas y no se les da seguimiento.

Asimismo, refirió que las autoridades del gobierno estatal deben poner en marcha políticas públicas integrales para que los Centros de Reeducación funcionen de manera correcta, con personal capacitado y recursos públicos suficientes.

La representante del colectivo feminista hizo un llamado para que los tres Poderes del Estado den cumplimiento a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, pues remarcó que las acciones implementadas hasta el momento no han servido para disminuir los casos de feminicidios.

