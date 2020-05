Cerca de 900 empleados de planta de carne dan positivo a Covid-19 en EU

La compañía alimentaria estadounidense Tyson Foods ha reportado que 890 de los 2.200 empleados que operan en una planta de carne en Indiana (Estados Unidos) dieron positivo por covid-19. Según medios locales, existen otras plantas de la misma marca que también han reportado brotes de la enfermedad.

