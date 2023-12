Cero tolerancia a la corrupción, por una Puebla justa: Armenta

En Puebla habrá cero tolerancia a la corrupción, aseguró Alejandro Armenta, precandidato único a la gubernatura de la mega coalición (Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México), en reunión con simpatizantes y militancia de la zona de Huauchinango, a quienes enfatizó “erradicaremos los privilegios, tendremos un combate frontal a los abusos, tenemos que entender que la verdadera transformación significa separar el poder económico del poder político”.

En este segundo día de precampaña Alejandro Armenta aseguró que un aspecto de su visión estratégica del estado consiste en el impulso a reformas legales en materia de rendición de cuentas, contraloría y transparencia “aquí, frente a mis amigos de Tlaola, Huauchinango, Chiconcuautla, les reitero que en este proyecto hay honestidad, hay transparencia, porque aquí sólo tienen cabida quienes cumplen con los principios de nuestro movimiento de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y de la mano de la Doctora Claudia Sheinbaum, estoy seguro que vamos construir el segundo piso de la 4T”.

Puntualizó que uno de sus anhelos es impulsar el desarrollo económico y regional a través de agro parques comunitarios “tenemos que fortalecer la cadena de producción, no ser sólo proveedores de insumos, sino procesarlos para generar más ingresos para nuestra gente; con los hidrocarburos es algo similar, tenemos que dar el siguiente paso con los derivados del petróleo”.

En este evento estuvieron Julio Huerta; Patricia Ortiz Moreno, relatora del Colectivo Agropecuario; Iván Santos Valderrábano, delegado distrital; Armando Herrera Guzmán, dirigente de la Central Campesina Cardenista; Carmen María Palma y Virginia González Melgarejo, fundadoras de Morena; David Huerta Ruiz, coordinador regional; Ricardo Reyes Hernández, delegado distrital; Gaby “La bonita Sánchez”, boxeadora y Campeona Mundial Peso Mosca; Gabriela Chumacero, representante de la Diversidad Sexual; Laura Artemisa, coordinadora de delegados; Maite Rivera Vivanco, comisionada nacional de la Diversidad Sexual; Claudia Rivera Vivanco; Francisco Ramos Montaño, coordinador político en representación del diputado federal Ignacio Mier; los diputados federales Marco Antonio Natale, Raymundo Atanacio y Genaro Mejía, así como los dirigentes de Morena, Olga Romero Garci-Crespo; del PVEM, Jimmy Natale y del PT, Liz Sánchez.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

