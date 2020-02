Chabelo catafixia la fama por la familia

Alejado de los reflectores, el actor Xavier López cumple 85 años este lunes, que celebrará en familia

Hace más de cuatro años que Xavier López Rodríguez desapareció de la televisión mexicana tras 48 años de su programa En familia con Chabelo. Sin embargo, su personaje, el de un niño travieso y juguetón de pantalones cortos y voz infantil sigue presente en las redes sociales y en la memoria colectiva de la gente que nunca lo vio crecer.

Los usuarios de diversas generaciones, que crecieron con este programa y su protagonista, miran a Chabelo como el eterno infante, un personaje inmortal. Tales espectadores recuerdan, al lado de sus hijos e incluso nietos, quienes también fueron testigos de la emisión, concursos como la Catafixia, el juego de la escalera loca “con ruido o silencio” para llegar al otro lado y ganarse el premio, la espantosa equis en las fichas dentro de bolsas negras y las canciones para los cuates como Adiós Superman, Garabato colorado, Si los niños gobernaran el mundo o Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?

El tiempo pasa y Chabelo sigue siendo un niño, nunca envejece. Es por eso que los memes en su honor abundan y se relacionan con diferentes temas, desde los religiosos, históricos, políticos o personales de la gente.

Algunos citan frases como: “Cuando Dios dijo ‘que se haga la luz’, Chabelo ya debía dos recibos”, “Cuenta la leyenda que Chabelo tiene la Biblia autografiada”, “Y entonces mi padre creó a Adán y Eva, para que Chabelo no se sintiera tan solo en la Tierra”, “¿Creen que Noé construyó el arca? Se la ganó conmigo en la catafixia”, “Los aztecas lo llamaban Chabelotl, Dios de las Catafixiastl”, “¿Muerte? ¿Qué es eso?”, sus selfies junto a los dinosaurios, su rostro con la cabellera de algún personaje histórico mexicano como “Héroes que nos dieron infancia”, o aquél en el que incluso se alude a que Chabelo no es de este mundo, “Debo irme… ¡Mi planeta me necesita!”.

Es así como Chabelo se convierte cotidianamente en trending topic de las redes sociales, sobre todo cuando a otras figuras, incluso más jóvenes, los tocó la muerte, mientras en él la infancia está intacta.

Aunque el público tenga la sensación de que tiene “millones de años”, su intérprete, el actor Xavier López Rodríguez celebrará este lunes, 17 de febrero, sus 85 años de edad.

Nació en Chicago, Illinois, en 1935, pero es de padres originarios de León, Guanajuato, y asentó su carrera en México. Antes de actor, estudió medicina, que ejerció para después iniciar desde abajo en la televisión como ayudante de producción, camarógrafo y floor manager. Entonces estudió actuación.

Trabajó con Mario Moreno Cantinflas en la película El extra, así como con otras figuras como Mauricio Garcés, Los Polivoces, María Victoria, Manuel El Loco Valdés y Jorge Ortiz de Pinedo.

Su más reciente tuit data del 1 de enero de este año con una imagen en la que expresa que 2020 estará lleno de sorpresas, aunque ni él ni su familia han expresado detalles al respecto.

Un festejo en privado

Su amiga, la productora de televisión Carla Estrada, compartió videos e imágenes con el actor. La más reciente, del 20 de enero, es una visita a un centro comercial en Estados Unidos en la que se le ve manejando un carro del supermercado, mientras ella está subida en la canastilla.

“¡Nos hemos divertido muchísimo! Chabelo y yo nos hemos reído como nunca todos los días. ¡Gracias a Dios por permitirnos reír entre amigos! Gracias amigas y amigos de la tienda”, publicó la productora en Instagram.

En entrevista con Excélsior, Estrada —quien incluso pasó las fiestas decembrinas en la casa de Chabelo— reveló que el festejo por los 85 años del actor se hará en privado, con su familia y amigos.

“Le vamos a hacer una comidita en su casa, yo creo que este sábado (mañana) o el lunes, no sé todavía, pero será algo muy privado. Nuestra amistad tiene muchos años, más de 35. Él y su esposa, Teresita Miranda, eran amigos de mi mamá (Maty Huitrón) y mi papá (Carlos Estrada). Los conozco desde hace muchos años.

“Él ya pasó a la historia, quiera quien quiera, le guste a quien le guste. Es una persona que como actor y conductor, con el personaje de Chabelo, pasará a la historia. No conozco a nadie que durante tantos años haya entretenido a tantas generaciones. Yo crecí viéndolo ¡claro! Y mi hijo, obviamente. Son muchas generaciones las que crecimos con él y yo sigo creciendo con él, me sigo divirtiendo muchísimo. Lo quiero mucho, también a Teresita y a su familia. Son como parte de mi familia”, detalló Estrada.

La productora expresó que en cuanto a la salud de López Rodríguez está “precioso, guapísimo, fuerte, divertido”. En cuanto a volver a la televisión, no le ve intenciones por el momento.

“Yo creo que no, la verdad, no lo sé. No creo que sea parte de lo que tenga ahorita en su futuro como sueño, no lo creo. Yo lo veo muy feliz pudiendo disfrutar a su familia, estando sin tanta presión como la que vivió toda la vida, pues en todos los años que estuvo en el programa faltó como dos veces. Él es un hombre muy profesional, que siempre ensayó y tenía todo a la perfección. Era muy exigente en su trabajo y tenía un total respeto al público”, afirmó.

¿Planes de bioserie? No hay, aunque a Carla Estrada le encantaría, “No sé si él quisiera, no lo he pensado”.

El hermetismo acerca de su vida no es algo nuevo, afirmó la productora quien actualmente prepara la bioserie autorizada de Gloria Trevi.

“Él siempre fue así, no está siendo diferente, lo que pasa es que con el trabajo que tenía obviamente estaba más activo en las cámaras. Hoy por hoy no está tan presente como antes.

“Es un hombre que tiene mucho sentido del humor y mucho humor negro. Es muy serio, pero de repente dice las cosas y te ríes más. Me divierto mucho y la gozo mucho con él, hemos hecho muy buena química y Teresita me dice que lo hago reír. Hay una energía que va y viene muy padre”, dijo Estrada, quien además admira el trabajo de los hijos de López Rodríguez: Xavier López Miranda, quien es productor, Juan Gabriel “quien es un súper creativo que hace sombreros y zapatos” y Óscar, “quien tiene una escuela maravillosa en Querétaro, cada uno en su ramo son maravillosos”.

Un afecto de por vida

César Costa recordó para Excélsior el placer de trabajar con Chabelo en La carabina de Ambrosio (1978-1987), posterior a su labor en conjunto en la Caravana Corona, una serie de presentaciones en diferentes ciudades.

“Nos reencontramos después de muchos años en La carabina de Ambrosio y fue un verdadero placer alternar con él en este programa. Siento un afecto por Xavier muy especial, porque fueron cerca de ocho años trabajando juntos y formando una familia en este medio. Este tiempo fue muy significativo, llegué a conocerlo muy bien, es un extraordinario compañero y un gran actor.

“Marcamos una época con este programa, con humorismo blanco dedicado para todo el público, tanto con el Padre Chispitas (creado por Costa) como Guillo, el monaguillo, así como Cesarín y Pujitos. Seguimos llevando una relación, aunque nos vemos poco. Hace seis meses lo invité a desayunar sólo para vernos y nos quedamos platicando hasta muy tarde. Nos llamamos cada fin de año o en su cumpleaños o en el mío, hay un afecto de por vida, muy especial, a pesar de que me lo senté ocho años en las piernas y que me metió al baúl sin ningún miramiento el desgraciado (risas)”, bromeó César Costa y reiteró que existe entre ambos una amistad y respeto especiales.

El también cantante de 78 años y actor de doblaje de películas como Coco rememoró que el programa tenía un guion, pero siempre improvisaron, lo que le daba frescura para el televidente: “Eso hizo del programa uno de los grandes preferidos durante tantos años. El público sentía esa relación más allá de la meramente profesional y el programa marcó una época en la televisión latinoamericana”.

Es así que uno de los iconos del rock and roll en México y miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF destacó que actualmente “no hay situaciones que permitan que surjan este tipo de personajes, la televisión ha dejado un hueco enorme en el entretenimiento familiar de estas características, sin albures ni palabras altisonantes, eso está faltando y son de las cosas que extraño”.

La flamante catafixia

El actor y locutor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, quien fuera la voz del programa En familia con Chabelo, al que perteneció durante 26 años, compartió que, aunque se ven poco, mantiene el contacto a través de sus hijos.

“El señor López es un ícono de la televisión mexicana, no tenemos ninguna duda los que crecimos con él, y me incluyo, porque además del programa tiene una carrera amplia, que sigue teniendo una gran vigencia. Hay que visualizarlo como una parte de lo que representa México, porque es uno de los rostros más populares y conocidos del país. Es ganador de dos Récord Guinness (en 2012) por ser el conductor infantil durante, entonces, 44 años del programa, y 57 años de dar vida al Amigo de todos los Niños. Es un personaje muy importante de la televisión y de la cultura mexicana.

“El programa terminó (el 20 de diciembre de 2015), pero hasta el día de hoy, me siguen deteniendo en la calle para saludarme, recordarme que vieron el programa y decirme ‘cómo los extrañamos’. Fue un programa entrañable que permeó a varias generaciones e influyó en cuestiones comerciales durante 48 años, es uno de los programas más longevos de la televisión mexicana, con la tradición de lograr que el público se levantara los domingos prendiendo el canal y teniendo a la gente atenta. Fue una gran aventura, un gran viaje”, acotó El señor Aguilera.

Precisó que la emisión marcó también el lenguaje de los mexicanos con la palabra catafixia, incluida en el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua.

“Catafixia es algo coloquial, con lo que los mexicanos estamos relacionados, fue un gran legado, pues esta palabra es como un cambalache, pero con avaricia, pues sabes que corres un riesgo en el que puedes mejorar o empeorar”, concluyó Aguilera.

Chabelo

Su personaje comenzó cuando el Tío Gamboín, un conductor de la barra infantil, le permitió a Xavier López contar un chiste donde el protagonista era un niño llamado Chabelo en Carrusel Musical. Fue después que inició En familia con Chabelo, producido y conducido por él desde 1968 –que, según la televisora que lo emitió, citó en el comunicado de despedida que su debut fue el 6 de enero de tal año– hasta el 20 de diciembre de 2015.

El dato

EN CINE

Su más reciente actuación fue en la película El complot mongol (2018), dirigida por Sebastián del Amor, al lado de Bárbara Mori, Eugenio Derbez y Damián Alcázar.

