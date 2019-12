Chabelo se vuelve tendencia en Twitter

Un video del actor y conductor mexicano Xavier López “Chabelo” se viralizó en redes sociales

El actor mexicano Xavier López “Chabelo” causó impacto en redes sociales tras difundirse un video en el que se le ve discutir con su voz real y no la de niño, que por lo regular finge para su afamado personaje.

⚠️#Chabelo

LO BUENO: Es que aún sigue con nosotros



LO MALO: Es que siguen criticando por lo que paso años atrás



LO FEO: Es que los milenias apenas descubrieron su voz



😂Mi Chabelo siempre, es y será por los siglos de los siglos #tendencia😂



A todos ellos a la #catafixia pic.twitter.com/Xjah2avska — Carlos Mateo Monroy Martínez (@SoyMateoMonroy) December 31, 2019

“Que sea la última vez, te lo pido de favor. Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía. Usted tampoco”, reclama ante dos reporteros que hace varios años buscaban conocer su opinión tras salir a la luz que tenía una hija fuera del matrimonio.

El video se hizo viral en Twitter y a las pocas horas, el presentador del afamado y desaparecido programa En familia con… Chabelo se convirtió en tendencia nacional.

“Chabelo está entrando a la adolescencia, se escucha claramente cuando le cambia la voz”, escribió el cibernauta @DimeRuloboyd.

Incluso, hubo quien se sorprendió al verlo reaccionar en tono molesto, como @juliarodriguezA que opinó: “No sé que le hicieron a Chabelo o pq esté tan enojado (sic) pero definitivamente no esperaba escuchar su voz real”.

Este 2019, Chabelo apareció en la segunda adaptación cinematográfica de la novela El complot mongol. Hace unos días, su hijo Xavier informó que el conductor tiene nuevo proyecto para volver en 2020 a la televisión.

TE RECOMENDAMOS:

Fuente El Universal