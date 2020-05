Chapulco permanece en contingencia sanitaria por falta de mandato oficial

Por Patricia Flores

Chapulco no ha levantado la contingencia sanitaria, aunque está dentro de los municipios de la esperanza que podían reanudar actividades normales a partir del pasado lunes, lo anterior debido a que no existe un mandato oficial de parte del Gobierno del Estado que les respalde si es que deciden levantar la contingencia.

Así lo informó la regidora de salud del municipio, Raquel Genoveva Jiménez Sánchez, quien señaló que por el momento, y hasta que no exista ese mandato oficial permanecerán cerrados los lugares de esparcimiento, así como los negocios considerados no esenciales, lo que, admitió, tiene molestos a los ciudadanos.

Refirió que la principal actividad económica que tienen en el municipio es la maquila, las cuales dan empleo a un sinnúmero de personas, en promedio han cerrado veinte empresas de ese giro, obligando a que las personas que trabajaban ahí permanezcan en sus casas, aunque eso ha significado que la economía sea complicada.

Es por ello que además de perifonear sobre la contingencia, entregar cloro y exhortar a la ciudadanía a quedarse en casa, entregaron más de tres mil despensas a familias de escasos recursos, pues es una manera de apoyarlos, la edil comentó que la otra fuente de empleos son los restaurantes que se encuentran en el municipio, pero igualmente están cerrados.

Te recomendamos