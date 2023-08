Checa los mejores memes del regreso a clases 2023-2024

Es tu primer día de escuela, tienes sueño, las vacaciones terminaron, son las 7 de la mañana, no has desayunado, bueno ya nada podría ser peor.



Reportero -Hold my mic, HOLA NENA ¿ESTÁS EMOCIONADA POR TU REGRESO A CLASES? pic.twitter.com/vWFUFbYgae