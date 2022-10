Checo Pérez con problemas en la clasificación del GP de México

Tras no haber quedado en la primera fila de partida para el Gran Premio de México, Sergio Pérez reveló los problemas sufridos en la clasificación de este sábado.

El piloto mexicano señaló que fue un “desastre total” la clasificación, por lo que deberá partir desde la cuarta posición en la segunda fila de salida.

Asimismo, aseguró que pudo haber peleado por la pole position, sin embargo, su monoplaza sufrió un problema eléctrico durante toda la sesión.

“Creo que podíamos haber peleado por la pole. Tuve un problema eléctrico en toda la sesión, justo antes cuando prendieron el auto no había telemetría, por lo que tuvimos que cambiar una caja eléctrica y perdimos conexión“, dijo Pérez.

“En la vuelta no sabía referencia, no sabía en dónde estaba exactamente, pero bueno, casi me quedó fuera la Q1 y Q2, pero estar cuarto no es un mal resultado”, aseguró.

"PUDIMOS HABER PELEADO POR AL POLE" 😔



Checo Pérez mencionó el por qué no pudo conseguir la pole y por qué casi queda fuera de la Q2.



Aún así, el mexicano señaló que tuvo problemas con el auto y fue un "desastre total"



Mañana tendrá que dar una gran carrera. #F1xFOX pic.twitter.com/wu1uGuKMOv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 29, 2022

“Me hubiera gustado estar dentro de los tres para tener una posibilidad de llegar primero en la curva 1”, agregó.

Finalmente, el piloto tapatío explicó que tuvo que activar el DRS de forma manual, ya que estaba a ciegas.

