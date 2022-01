Chile reporta más de 9 mil contagios diarios de Covid-19

Chile alcanzó un nuevo récord de casos de Covid-19 al reportar 9 mil 284 contagios y 21 decesos debido a la variante Ómicron, informaron autoridades sanitarias del país.

“Este sábado llegamos a registrar 9 mil 284 casos nuevos de covid-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se había presentado el 9 de abril de 2021, 9 mil 171 casos positivos”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela.

La funcionaria aclaró que este récord no afecta el número de fallecidos ni en el de hospitalizaciones. “Si no nos cuidamos nada nos asegura que no sucederá”, advirtió en su mensaje.

Las autoridades señalaron que el punto máximo de contagios en Chile podría alcanzar los 15 mil casos diarios debido a la mayor capacidad de transmisión de la variante Ómicron.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

