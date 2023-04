En la actualidad, Argentina se encuentra frente la mayor crisis financiara de su historia, esto debido a la devaluación del peso argentino frente al dólar. Por ello, muchos Chilenos han aprovechado para ir de compras al país vecino con la intención de ahorrar dinero.

Gracias a los tipos de cambio, la gente de Chile puede acudir a Argentina con el presupuesto para una despensa quincenal y terminar con los suficiente víveres para varios meses.

Te podría interesar: OMS alerta sobre ‘alto riesgo biológico’ en Sudán

El usuario de TikTok, @soyeljota_, grabó como gracias a la empresa Western Union ha podido prácticamente duplicar el dinero que manda en dólares desde Chile al momento de hacer el canje a pesos argentinos.

“Para nosotros está súper conveniente al cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios”, afirmó.

Ante esta situación la periodista Viviana Canosa, hizo saber su indignación en el programa de televisión “La Nación+”, arremetió contra todos aquellos que se están aprovechando de la crisis argentina.

“Somos la salada (el tianguis) de Latinoamérica […] Claro, como nuestro peso no vale nada, vienen y se llevan absolutamente todo. Esto es una vergüenza”.

La situación económica de Argentina es tan grave que incluso el candidato presidencial, Javier Milei, tiene como una de sus propuestas de campaña el desaparecer el peso argentino y “dolarizar la economía”.

Por Redacción Editor: Julián Manchukian

Te recomendamos