China podría haber frenado la propagación de Covid-19 si hubiera querido: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar a China de no hacer todo lo posible para evitar que el coronavirus se extendiera por el mundo, “ya fuera por incompetencia o porque no quisieron”, según lo declaró en una entrevista concedida al programa ‘Full Measure’, emitido por varias cadenas estadounidenses.

“Nos guste o no, salió de China. Podría haber sido detenido. Llegó a todo el mundo, pero, en realidad, no fue a China. Detuvieron la llegada de aviones a China, pero no la salida de aviones y el tráfico al resto del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa. Europa está diezmada. Y podemos ver lo que sucedió en todo el mundo, 186 países”, dijo el mandatario.

Según Trump, ahora es difícil saber si China actuó así por falta de voluntad o por error, aunque el mal ya está hecho. “Es algo muy terrible y podrían haberlo detenido si hubieran querido. Ya fuera por incompetencia o porque no quisieran hacerlo, en ambos es inaceptable”, afirmó.

Durante la entrevista, Trump también declaró que su determinación y sus rápidas decisiones salvaron miles y miles de vidas en EU “Me hablaron de millones de personas y habrían sido millones de personas si no hubiéramos cerrado el país […]. Impuse la prohibición y nadie creyó que lo haría, literalmente nadie. Tomé la decisión por mí mismo y ha resultado una decisión estupenda. Se han salvado cientos de miles de vidas”, afirmó.

Esta no es la primera vez que Trump Culpa a China de falta de voluntad para frenar la propagación de la pandemia de Covid-19. De hecho, a finales de abril, el mandatario prometió lanzar ‘investigaciones serias’ sobre la gestión por parte de Pekín de la crisis del coronavirus.

Estados Unidos acumula a día de hoy más de 1.643.000 casos confirmados de coronavirus, mientras que las muertes por la enfermedad superan las 97.000.

