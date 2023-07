‘Chiquimarco’ es detenido por presunta violencia familiar

El ex silbante mexicano Marco Antonio ‘N’, fue detenido por la policía de la Ciudad de México por presunta violencia familiar hacia su ex pareja, Alva Neri Hernández.

A través de redes sociales se compartió un video, donde se muestra como los elementos policiales interceptan al analista deportivo para ser vinculado por las acusaciones de presunta violencia familiar.

Marco Antonio “N” está acusado de presunta violencia familiar “en las modalidades de violencia física, en diversas hipótesis, y violencia psicoemocional”.

Hasta el momento, no hay una declaración en propia voz del acusado, pero quien si ha dado una postura pública es el abogado del ex silbante.

“El día de hoy, afortunadamente y por el acceso que debe tener la víctima, hubo una auto vinculación a proceso. Se nos otorgó un plazo de dos meses de investigación complementaria, para que se continúe investigando, en el caso de nosotros haremos algunas pruebas periciales, para acreditar la cuantificación de la reparación del daño”, dijo el representante legal.

De acuerdo a lo establecido en la audiencia antes mencionada, Marco Antonio “N” no irá a la cárcel, ya que podrá continuar con el proceso legal en completa libertad y no permanecerá detenido, solo no podrá acercarse a la denunciante.

Por su parte, la víctima ha comentado que está tranquila y feliz de que el ex árbitro se enfrente a este proceso por los diversos abusos que sufrió por un largo tiempo.

“Tengo tranquilidad, evidentemente me causa alegría, por tanto tiempo de abuso y que siempre manifestaba que, por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia, gracias a los abogados estamos aquí y está vinculado a proceso”, mencionó Alva Neri en audiencia.

