Chumel Torres regala tablet a niño que se hizo viral por hacer mandados

Luego de volverse viral en las redes sociales, por hacer mandados en su bicicleta, el niño Iker Alfredo Rodríguez Landín recibirá una tablet que le obsequió el influencer Chumel Torres.

Al conocer la historia del pequeño Iker, a través de una de las publicaciones, Torres tuiteó, “si tienen los datos del morrito. Me gustaría darle una Tablet”.

El tuit de inmediato levantó comentarios en Twitter, en donde al menos un par de contactos se ofrecieron a colaborar para que el niño tenga datos de internet.

“¡Comprada! Ya hablé con la jefa de Iker y llega en breve su nueva Tablet”, confirmó la noche del lunes Chumel Torres en su cuenta.

Iker es un niño de 9 años de edad que hace mandados en la bicicleta de una de sus hermanas, en la colonia Vamos Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Una de sus principales clientas es su vecina Leslie de los Reyes, a quien se le ocurrió apoyarlo escribiendo un mensaje en una cartulina y subió la foto a Facebook.

“UBER EATS. Se hacen mandados $5 ($5 express $10 si me hecho una platicada)”, dice la cartulina.

La idea de la joven tuvo mucho éxito, porque su clientela ya aumentó, además de su popularidad por la publicación, “fuimos de sus primeros clientes, pero quise apoyarlo para que más vecinos le pidan mandaditos”, comentó Leslie.

Me acaba de llamar Iker (el morrillo de la tablet).



Se me hizo un nudo en la garganta cuando me dijo “que Dios te bendiga”. Pinche morrillo me hizo chillar.



Siempre que puedan ayuden, vatos.