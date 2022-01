Otra vez pobladores de Cuapan cierran basurero de Tehuacán

Por Patricia Flores

“Que no deje problemas con el otro ayuntamiento”, señaló, el presidente del Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan, José Diego Olivares Vázquez, tras el cierre del Relleno Sanitario de Tehuacán, ubicado en el territorio de esa junta auxiliar; señaló que no se han cumplido los acuerdos firmados.

Cabe recordar que, desde marzo de este año, el Comité puso énfasis en el cierre definitivo del relleno y la necesidad del saneamiento del sitio luego de varios meses, y a días de terminar la gestión de Andrés Artemio Caballero López, la asamblea de bienes del pueblo determinó que no permitirían que se deposite más basura.

👉🏼Nuevamente el Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan decidió impide a camiones recolectores ingresar al relleno sanitario, exigen el cierre definitivo del lugar. pic.twitter.com/33a9x9pq4n — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) October 9, 2021

Olivares Vásquez indicó que la decisión es definitiva, incluso la asamblea rechazó que se acepten los 46 mil pesos por concepto de renta del espacio del relleno, correspondiente al mes de octubre, esto para evitar que las autoridades municipales y el Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) tengan derecho de reclamar algo.

Mencionó que hasta ahora no ha habido acercamiento con el próximo presidente municipal, Pedro Tepole Hernández, y externó que el plazo que tenían con Caballero López, finalizó al último día del mes de septiembre, por lo que ya no hay ninguna alternativa, no permitirán que se sigan depositando basura en su territorio.

