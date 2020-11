Cierran carretera federal Chignahuapan-Zacatlán; exigen justicia para madre e hijo asesinados

Por Roberto Castillo

Pobladores de Zacatlán cerraron la carretera federal Chignahuapan-Zacatlán, al norte del estado para reclamar justicia por los asesinatos de Nancy Liliana Ramírez Cano y su hijo menor de ocho años, José Gael Ibarra Ramírez, el pasado 6 de noviembre.

José Guadalupe, hijo mayor de la víctima, exigió una audiencia con el Gobernador Miguel Barbosa y con el Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, además de una investigación justa, con perspectiva de derechos humanos, personal capacitado en atención a crímenes de violencia de género, un juicio justo, humanizado y no revictimizante y de forma particular a la autoridades del Ministerio Público de Zacatlán que no sean omisas frente a la violencia de género existente.

Los familiares y amigos sostuvieron el señalamiento hacia Carlos Enrique Santos Ruiz, ex pareja sentimental, quien ya había sido denunciado antes por la víctima, pero fue liberado tras dos días de su detención.

