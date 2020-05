Cierran la Casa Blanca en medio de protestas por la muerte de Floyd

El edificio de la Casa Blanca ha sido cerrado este viernes en medio de multitudinarias protestas registradas durante la jornada en la ciudad de Washington (EE.UU.) por el asesinato de George Floyd, quien perdió la vida bajo custodia policial, desatando una ola de indignación nacional.

BREAKING: The White House is now on lockdown due to protests outside. https://t.co/6RtVo9P4HU pic.twitter.com/jVrGU7c6rH — WEAR ABC 3 (@weartv) May 29, 2020

Miles de manifestantes marcharon por la capital estadounidense en horas de la tarde rumbo al parque Lafayette, ubicado frente a la Casa Blanca, exigiendo justicia por el asesinato del afroamericano en Minneapolis.

Thomas Circle NW DC. #GeorgeFloyd protest. Can’t see the end of the crowd. Considering we’ve be in lockdown until today… it’s crazy seeing this many people. (@wusa9) pic.twitter.com/eXMBWxqjsp — John Henry (@JohnHenryWUSA) May 29, 2020

Is The Whitehouse next to go down?pic.twitter.com/NjatC8JOuj — Yellow Red Sparks 🌕 (@yellowredsparks) May 29, 2020

Los manifestantes cerraron brevemente el tráfico en una vía principal donde se podía ver una fuerte presencia policial y barricadas. Una periodista de Fox News que se encontraba en el edificio presidencial escribió en un tuit que los funcionarios y trabajadores permanecen encerrados en las instalaciones.

En las imágenes se vio a la Policía vestida con equipos antidisturbios, poniéndose en posición alrededor del ala oeste del edificio, donde se encuentra la Oficina Oval.

NOW: Police in riot gear seen running past the West Wing. pic.twitter.com/BnnBJArHMt — Peter Alexander (@PeterAlexander) May 30, 2020

Marchers in DC protesting against the death of #GeorgeFloyd. Chants: “ What’s his name? George Floyd!” pic.twitter.com/qPtpdqC1l3 — Fin Gomez (@finnygo) May 29, 2020

El Servicio Secreto señaló en un comunicado que está actuando junto a otros organismos durante las protestas registradas para velar por la “seguridad pública” e instó a todos a “permanecer en paz“.

