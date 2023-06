Cierran la México-Cuernavaca por choque de tráiler

Si planeas ir a la #CDMX, desde Cuernavaca

¡CUIDADO! 🚨



Reportan trailer en llamas, pasando la zona de #Topilejo, que provoca épico caos vial (comparto imágenes).



Si no van por la zona, pero salen a carretera no olviden:



Manos al volante y no en la pantalla del celular. pic.twitter.com/D9GvVJQCMN