Cifras federales sobre contagios y muertes por Covid-19 difieren con estatales

Por Alejandra Olivera

Para la Secretaría de Salud federal el número de casos positivos de Covid-19 en Puebla, alcanzó los tres dígitos al llegar a 100, no obstante, la cifra difiere con lo informado por las autoridades estatales que la mañana del jueves 2 de abril reportó 106 casos y una segunda defunción, que tampoco es reconocida por la Federación.

En la conferencia nocturna, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que al jueves 2 de abril en México suman mil 510 casos positivos de Covid-19, así como 50 defunciones.

Asimismo, aseguró que no existe ningún plan, ni intención de utilizar un mecanismo de cierre de fronteras para el control del coronavirus en el país, no obstante, exhortó a los mexicanos que habitan en otros países y busquen visitar México, no lo hagan en este momento, pues si llegaran a tener el virus causarían contagios en su hogar y comunidad.

Reconoció que algunos migrantes podrían enfrentar dificultad para tener una asesoría de salud en los países que radican, a quienes indicó pueden acudir a las “ventanillas de salud” en los consulados en caso de sospechar estar contagiados.

Por su parte, el titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Svarch Pérez, llamó a médicos especialistas en neumología e infectología a sumarse al instituto para brindar atención a pacientes con coronavirus, pues necesitan 2 mil médicos más para atender los posibles contagios de Covid-19 en el país.

Sobre la discordancia de las cifras, el secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, aseguró que las cifras varían por el horario del corte, por lo que la información que presenta la Dirección General de Epidemiología es hasta las 13:00 horas de todos los días, mientras que a nivel estatal lo que se presentó hasta las 10:00 de la noche.

Te recomendamos