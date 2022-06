Cinco empresas de China apoyan a militares rusos, asegura EU

Estados Unidos incluyó a cinco empresas de China en una lista negra comercial por su presunto apoyo a la base industrial militar y de defensa de Rusia.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, muestra así su fuerza para hacer cumplir las sanciones contra Moscú por su invasión de Ucrania.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos supervisa la lista negra y dijo que estas cinco empresas habían suministrado artículos a “entidades preocupantes” rusas antes de la invasión del 24 de febrero.

Añadieron que “siguen contratando para suministrar a las entidades rusas incluidas en la lista y sancionadas”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, no confirmó ni negó las acusaciones.

En cambio, reiteró la oposición de China a las sanciones de Estados Unidos a Rusia.

“China y Rusia llevan a cabo una cooperación comercial normal sobre la base del respeto y el beneficio mutuos. Esto no debe ser interferido o restringido por ninguna tercera parte”, dijo en una conferencia de prensa en Pekín el miércoles.

Tres de las empresas chinas acusadas de ayudar a los militares rusos, Connec Electronic Ltd, World Jetta, con sede en Hong Kong, y Logistics Limited, no pudieron ser localizadas para hacer comentarios.

Las otras dos, King Pai Technology Co, Ltd y Winninc Electronic no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

