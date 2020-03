Cine cerrado por contingencia en Puebla

Una familia integrada por mamá, papá y una niña llegó al cine para ver la película Unidos, mientras trabajadores del Cinépolis del Boulevard 5 de Mayo en Puebla, realiza limpieza al interior y exterior del inmueble.

La familia que no pudo entrar al cine para ver su película, optan por ir a otro cine, por decisión del papá que indica se irán al cine más próximo, Cinemex ubicado en la 7 poniente, casi esquina con 16 de septiembre.

La mamá considera que es bueno que se cierren este tipo de lugares para cuidar de la salud de las personas, así respondía mientras seguía el paso acelerado del padre que se encaminaba a la nueva opción para ver su película.

Los empleados de Cinépolis no tienen más información de cuando se reabren sus puertas y por ahora se dedican a limpiar las puertas de cristal con jabón y toallas de papel, mientras que otros en el exterior ocupan escobas para limpiar paredes y escalones.

Al momento no hay información oficial por parte de Cinépolis, no saben cuanto tiempo va a durar el cierre y no ofrecen otras opciones a sus clientes, además su página de internet no tiene cartelera, mientras que su aplicación sólo oferta una película llamada “My Hero Academia: Heroes Rising”..

Por su parte Cinemex del centro, explican que seguirán abiertos y que no tienen indicaciones de cerrar, pero si señalan que no llegaron nuevas películas a la cartelera, pero siguen exhibiendo otras películas como “Unidos”, “Veinteañera, divorciada y fantástica”, “Grandes Espías” por mencionar algunos contenidos.

El ayuntamiento de Puebla invito a cerrar a Salones sociales, cines, gimnasios, balnearios y espacios de recreación que reúna a grupos de personas, e indica que después de este 20 de marzo podría aplicar multas.

