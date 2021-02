Cinemex cierra sucursales en Puebla por falta de ingresos

Por Itzeli Zamora

A causa de la pandemia de Covid-19, 12 sucursales de Cinemex en Puebla cerrarán sus puertas ante la falta de ingresos, ya que sus pérdidas suman más de mil 200 millones de pesos, informó el Secretario General de la sección 28 del Sindicato del Industria Cinematográfica en Puebla, Víctor Alejandro Saavedra Ramírez.

En entrevista para Oro Noticias, indicó que 980 trabajadores no serán liquidados, pues solo se suspenderá el pago de salarios, puesto que mantendrán las aportaciones al Infonavit y Seguro Social, además de que aquellos que lleven más de 15 años podrán solicitar su retiro por desempleo conforme a la Ley.

“A más de 10 meses cerrados, el programa de reactivación económica en la entidad no es suficiente, pues los ingresos no cubren los gastos operativos y no existe un apoyo real para los empresarios ya que el pago de impuestos sigue al 100%”, refirió.

Además, dijo que las entradas son raquíticas y no hay películas de estreno, por lo que el corporativo tomó la decisión de suspender dos meses sus actividades, “la situación es crítica y esto es para no declararse en quiebra”, comentó.

El corporativo cerrará 3 mil 200 salas en el país, solo mantendrá actividades en Monterrey, Guadalajara y CDMX, donde hay mayor número de salas.

