CineMúsicaYAlgoMás | Desde el Más Allá, la nueva cinta de terror con talentos poblanos

Por Javier Garzón

El 80% del cine mexicano que se produce no llega a las salas de cine, además Puebla es ideal para filmar películas, con locaciones impresionantes que se adaptan a diferentes historias, con proyectos que solo llegan de forma breve y se van, señaló en entrevista el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) Delegación Puebla, Arturo Tay.

El también productor lamentó que sea un tema popular el repetir ideas en los filmes como que la mayoría de las películas hechas en México son comedias románticas, pero aceptó que el cine requiere apoyos de la gente e invitó al público a visitar las opciones, disfrutarlo y no sólo juzgarlo por críticas que vean en televisión.

Por lo mismo el presidente de CANACINE Puebla señaló que si no se tiene nada bueno que decir mejor no se diga nada, “si no vas a aplaudir por lo menos no tires”, y señaló que hay personas que sólo se dedican a criticar de forma negativa el trabajo de otras personas.

Hacer una cultura cinematográfica, de gente que respete la filmación de diferentes producciones y conocer las películas que se hacen en Puebla, es uno de los proyectos que Arturo tiene en mente, además aplaude iniciativas como el tour que se hacía en Puebla de los lugares donde se filmó la película de Arráncame la vida y el tranvía de Enamorada en Cholula, proyectos que dejaron de hacerse por el poco interés de los poblanos.

Promueve la cinta “Desde el más allá”

En entrevista para promover el próximo estreno de la película Desde el Más Allá, el productor explica que sí hay cine de terror en México, la muestra son los festivales como Mórbido, Macabro, Feratu, Espanto Film Fest y hasta 10 festivales del género con material y público para este tipo de contenido.

Dragon Films es la distribuidora encargada de llevar la película a los cines comerciales y se dieron cuenta de que esta obra puede impactar entre el público, porque es una propuesta nueva para ver otro género y otro tipo de cine en las salas comerciales y no sólo en festivales.

Desde el Más Allá se filmó desde febrero de 2013, fue un trabajo que Arturo Tay disfrutó junto a Juan Carlos Blanco, director de la película, y los estudiantes que iniciaron su carrera con esta producción.

La película ya tuvo una función especial en Acapulco en el 2014 y a partir de eso se ha ido perfeccionando en la postproducción, pues llegó a festivales y eventos como Macabro, Nosferatu, además tuvo proyecciones en Uruguay, Chicago y hasta Inglaterra.

Es una película independiente y sin apoyos gubernamentales, pero se espera que pueda llegar a las pantallas con 60 copias para ir poco a poco abriendo espacios y en diciembre se puedan abrir las salas de cine poblanas, porque su estreno está previsto para noviembre y de no ser así llegaría hasta enero de 2021.

Arturo Tay explicó que no es la típica película de terror norteamericana, pues es más “suspensosa”, con un giro y tintes de gore que ha resultado en buenos comentarios para un grupo de jóvenes que promueve un proyecto de cine sobre “narcosatanicos” (personas que no eran afectados por las balas).

Cabe recordar que actualmente es seguro regresar al cine, pero Puebla no ha tomado la decisión de regresar por completo. Durante la entrevista el presidente de CANACINE sección Puebla explica que el primer fin de semana para una película es el más importante, pero manifestó que la mejor publicidad siempre será la recomendación boca a boca.

Existen películas que iniciaron bien y conforme transcurren las semanas van mejorando, pero también están las que se estrenan y es el punto más alto en la taquilla y de ahí bajan las ventas, razón por la cual el primer fin de semana es vital para mantenerse en cartelera, una fórmula que nació en Hollywood con el “Próximamente”.

El cineasta trabaja en una serie documental de nombre tentativo De Poblano a Poblano, para hablar con poblanos que han sobresalido en el cine y ya tiene el primer episodio “con el guionista más importante de la nueva ola del cine mexicano” Javier Robles, escritor de Rojo Amanecer, de las Poquianchis, Serafín, La Camioneta Gris.

Te recomendamos