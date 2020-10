CineMúsicaYAlgoMás| El Diablo a Todas Horas

Por Javier Garzón

A lo largo de la historia se han hecho cosas terribles en el nombre de Dios y “El Diablo a todas Horas” lo muestra con algunas historias.

Un padre desesperado por salvar a su esposa y sus acciones van afectar a su hijo Arvin y pasar de ser un niño que sufre abusos en el instituto a convertirse en un hombre que sabe cuándo y cómo ha de pasar a la acción.

Tiene todos los elementos para sumergirte en ese mundo lleno de angustia, con personajes que harán cosas terribles para poder acercarse a Dios, con un elenco que no defrauda, algunos de los actores los veremos nominados en diferentes entregas de premios, no por su extraordinaria actuación sino porque tienen todas esas piezas que hacen que la academia enloquezca.

Tom Holland a quien hemos visto cómo el Hombre Araña, viene a presentar un trabajo que quizá no sorprende pero que sí cumple de forma satisfactoria, un personaje con matices que cubre muy bien el joven actor, Robert Pattinson es un líder espiritual que sabe muy bien su trabajo y luce el poco tiempo que tiene en pantalla.

Me parece que pone el tema sobre la mesa, pero no termina de presentar sus argumentos para iniciar la conversación, tiene diferentes historias con personajes que en su fanatismo hacen cosas imperdonables.

No sólo se puede conversar sobre la religión sino que podemos ver el fanatismo frente a otras situaciones o creencias que no tienen como intermediario a Dios, me parece una discusión oportuna cuando vivimos una división marcada por la política y la falta de disposición para discutir temas que involucran a todos.

