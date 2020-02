CineMúsicaYAlgoMás |Jojo Rabbit

Por Javier Garzón

Jojo “Rabbit” Betzler (Roman Griffin Davis) es un solitario niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre Rosie (Scarlett Johansson) esconde en su ático a una niña judía (Thomasin McKenzie). Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, un niño un poco idiota, Jojo deberá enfrentarse a su ciego nacionalismo.

No se había hecho una historia de esta forma, siempre se buscaba la perspectiva seria y aquí tenemos una óptica diferente, desde la inocencia de un niño y su amigo imaginario Hitler, creo que al principio le debes dar la oportunidad y la disposición para poder comprender la forma de contar la historia.

No critiques cruelmente desde el inicio, pero tampoco pierdas de vista que este hecho histórico para poder comprender mejor la historia del pequeño y que puedas tener un mejor análisis de la película.

La forma de presentar la historia es algo extraña pero también hace te involucres realmente y darle un vistazo diferente, todo desde la imaginación o creatividad de un niño, a partir de ahí podremos comprender mejor esta película

Creo que la forma de mostrarlo es efectiva, rompe con las ideas que traemos para meternos en su mundo, para darnos una atmosfera diferente, creo que no plantea bandos ni te quiere convencer de algo o quitar todo lo que aprendiste

Scarlett Johansson tiene un personaje interesante, quizá no es tanto como quisiéramos, pero sólo verla como una dulce madre que hace todo buscando el bienestar de su hijo, pero al mismo tiempo con creencias diferentes, pero también con fuerza hace que se disfrute mucho de su tiempo en la pantalla.

En el caso del pequeño Roman Griffin Davis cumple pero no sorprende, creo que quien les va a robar el corazón es su amigo Archie Yates, con esa inocencia, honestidad y naturalidad en todo momento te va a cautivar, por cierto este pequeño le dará vida al nuevo Mi Pobre Angelito.

Si te permites aceptar la forma en la que presentan la historia podrás disfrutarla mucho, pero si sólo ríes por lo absurdo que podemos ver en la historia o no dejas fuera todo lo que has aprendido de la historia no te va a gustar, te pido que le des la oportunidad, ve disfruta y acepta una perspectiva diferente.

Te recomendamos