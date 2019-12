CineMúsicaYAlgoMás|La historia del origen de Santa Claus puede tener otra teoría en Klaus

Por Javier Garzón

Un cartero es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que Papá Noel está escondido. A Jesper (voz de Quim Gutiérrez), el peor estudiante de la academia postal, le destinan a Smeerensburg, una gélida isla más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas intercambian palabras y, mucho menos, cartas.

Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una aliada, Alva (Belén Cuesta), la profesora del pueblo. También descubre a Klaus (Luis Tosar), un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Estas improbables amistades traerán la alegría de nuevo a Smeerensburg, y crearán un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines colgados con cariño en las chimeneas.

No tenía mucha expectativa, las personas hablaban maravillas de esta historia, así que me di a la tarea de verla y vaya sorpresa que me lleve. La historia podría ser algo parecida a otras, y podría ser algo cansado ver otra teoría sobre el origen de Santa Claus, pero esta propuesta es llamativa.

La animación es interesante, animación 2 D la técnica que usan hacen que sea vistoso y algo muy atractivo, sin ser usada la mayor tecnología, logrando atmosferas que te hacen sentir una historia con esos elementos sombríos y algunos otros momentos muy cálidos.

La historia podría parecer sencilla o tradicional, pero le agregan detalles llamativos, algunos podrían parecer predecibles, pero no molestan, hacen llevadera la historia, pero también te sorprende en ciertos momentos.

Smeerensburg podría parecer imposible de cambiar, pero muy a su modo nos demuestran que hay cosas que, si cambian poco a poco, para los adultos puede ser predecible, pero creo que a los niños les va a encantar, porque ellos aún se sorprenden por bonitas historias bien llevadas y bien contadas.

Además, muestra valores de vida que ya siempre olvidan, pero no se esfuerzan en demostrarlo en todo momento, se integra de manera eficaz y hace que la historia fluya de forma natural.

La película habla de la Navidad, pero no es otra más de Navidad, pero será un clásico de fin de año, ¿Me Explico? Exacto es todo eso y más, tienes que verla, invita a tu familia a verla y pequeños y grandes van a disfrutarlo.

