Cines en México están preparados para regresar

Por Javier Garzón

Los cines están preparados para regresar a la actividad, pues ya implementan medidas para mantener sana distancia, instalan despachadores de gel antibacterial y entregan cubrebocas y caretas para los empleados, así lo expresó en entrevista la directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), Tabata Vilar Villa.

En el caso de Puebla, se sabe que por el momento no se retomará la actividad de las 279 pantallas en salas de cine, y es posible que eso suceda hasta que el semáforo epidemiológico ya no esté en rojo, pero el estado no tiene fecha para llegar a ello.

La directora de CANACINE, indicó que las salas de cine son más seguras porque no requieren mucha interacción con otras personas, además ya preparan una asignación que guarde la distancia entre butacas y en las filas para ingresar, con esto buscan que autoridades les permitan la reapertura en semáforo naranja o amarilla.

Las pérdidas son de casi 80 millones de boletos que se dejaron de vender, y a pesar de que las dos principales empresas en México, Cinépolis y Cinemex, mantuvieron toda su planta laboral, ya presentan problemas para pagar servicios que no se detienen.

Las salas de cine son más seguras porque no requieren mucha interacción con otras personas. // Foto Internet

A decir de la directora de CANACINE, Puebla es de los estados con más salas de cine junto con el Estado de México, por lo que considera importante poder regresar a la actividad para reactivar la economía del sector.

De acuerdo con el Anuario estadístico de cine mexicano 2019 el año pasado se registraron 454 películas estrenadas y 341 millones de asistentes a salas de cine en México. Los estados con menor asistencia fueron Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas; en este último, 40 % de la población dejó de ir al cine o al teatro por temor a ser víctima de algún delito.

Mientras que las entidades que tuvieron mayor asistencia a salas cinematográficas fueron la Ciudad de México y el Estado de México. De la asistencia registrada, 96 % correspondió a la oferta comercial. Las 10 películas más vistas fueron de origen estadounidense: Toy Story 4 lideró la taquilla con 25 millones de espectadores.

