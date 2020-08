¿Circulas a diario por Periférico? Invertirá gobierno estatal en concreto hidráulico e iluminación

Por Alejandra Olivera

El alumbrado y encarpetamiento con concreto hidráulico del Periférico Ecológico son algunas de las obras que el gobierno de Puebla emprenderá con recursos propios próximamente, además de la construcción y rehabilitación de varias carreteras poblanas en las zonas más alejadas de la Sierra Norte y la Mixteca.

Así lo manifestó el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien no precisó cuándo comenzarían dichas obras pero dijo que servirán para impulsar la reactivación económica en el estado, cuando sea el momento.

Añadió que también se arreglará el primer piso de la Autopista México-Puebla, además que habrá obras en materia de deporte, cultura y educación.

Por otra parte, el mandatario expresó su apoyo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez para que permanezca en su cargo y siga siendo la cabeza de la estrategia nacional para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Señaló que los nueve gobernadores que exigen la renuncia de López-Gatell Ramírez tienen intereses personales que forman parte de una estrategia política de confrontación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual consideró no debe hacerse desde los argumentos de la pandemia.

En otro tema, Barbosa Huerta minimizó la denuncia que presentó la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, en su contra ante el Instituto Electoral Estatal (IEE) por supuestamente contravenir la normatividad electoral en caso de que realizara un mensaje por su primer año de gobierno, por estar fuera de los tiempos establecidos, que son los primeros 15 días de diciembre.

“Se presentó algo atípico, yo tengo que dar mi informe los primeros 15 días de diciembre, no el primero de agosto que es cuando tome protesta, en 2019. Si yo decido, lo hago, no porque Genoveva Huerta diga que no, por favor”, expresó.

Señaló que dichas denuncias son de un bajo nivel de política, pues el PAN ha quedado reducido y son “un tamañito de oposición, yo no le doy importancia, cuando una oposición tiene presencial social, no requiere este tipo de cosas que no tienen ningún efecto”.

