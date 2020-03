Claudia Rivera afirma que nunca rompió acuerdos y ofrece colaboración a Barbosa

Por Redacción y Sara Solís

Tras la declaración hecha por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa respecto a la infiltración de la delincuencia en la Policía y la falta de operativos para el combate de este delito, la alcaldesa Claudia Rivera subrayó que nunca rompió ningún acuerdo con el mandatario estatal sobre notificarle el estado que guarda la seguridad en el municipio.

A través de un comunicado, la edil subrayó que durante su administración ordenó la realización de operativos en lugares en los que históricamente nunca habían entrado las fuerzas policiales:

“Por años, gobiernos y funcionarios se abstuvieron de entrar en algunos mercados y zonas con alta presencia delictiva. No lo hicieron el secretario de seguridad de Rafael Moreno Valle y quien fuera en su momento su secretaria particular. Sin embargo, hoy asesoran al Gobernador Barbosa, rechazan nuestras propuestas de más operativos y pretenden tomar el mando de la Policía Municipal. Estos personajes pasaron por Atenco, Chiapas, Migración y el morenovallismo; no pasarán por la 4T”, refiere el comunicado.

La presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera aseguró desde el inicio de su administración no sólo se cambiaron los altos mandos sino todos los mandos medios, los cuales se encuentran sujetos permanentemente a evaluación, además refrendó su disposición a investigar, denunciar y en su caso, sancionar e inhabilitar a todos los servidores públicos que hayan cometido cualquier tipo de falta administrativa o penal.

Reveló que en repetidas ocasiones le preguntó al al Gobernador y al Fiscal estatal, si la secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, Lourdes Rosales, tenía denuncia, noticia criminal o sospecha, en su contra; siempre, en todas, le contestaron que NO.

Rivera Vivanco aseguró que en lo referente a la seguridad del municipio le ha informado puntualmente al gobernador del estado y que ha externado sus preocupaciones sobre los perfiles que están recomendando los funcionarios estatales.

