Claudia Rivera protegió a deudores alimentarios, acusa colectivo

Voceras del Frente Nacional de Deudores Alimentarios capítulo Puebla recriminan a la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, haber protegido a dos deudores alimentarios en su administración y ahora negarlos.

En conferencia de prensa, explicaron que se trata de Humberto Martínez, quien trabajaba en la dirección de coordinación de regidores y Manuel Espinosa Jiménez subdirector de acuerdos, quien inclusive ya contaba con una sentencia en su contra.

Gloria Parada Cerqueda relató que Humberto tiene demanda por pensión alimenticia desde el 2022 por el abandono de dos infancias y actualmente trabaja con el regidor Ángel Rivera, quien también es señalado de ser deudor alimentario.

La mujer relató que en el proceso legal, su ex pareja interpuso una denuncia en su contra al acusar que no dejaba ver a las infancias, en la cual Ángel Rivera se ofreció como testigo.

Este martes se llevará a cabo una audiencia en el juzgado de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla, por lo que confió en que el juez encargado actúe con perspectiva de género.

En cuanto a Manuel Espinosa, Gabriela Rosas su ex pareja relató que se acercó en dos ocasiones con la ex edil cuando encabezaba la administración municipal para contarle su caso, ya que solicitaba una parte del salario del entonces funcionario público para la manutención de su infante, sin embargo, la ex alcaldesa no intervino.

#Puebla Voceras del Frente Nacional de #DeudoresAlimentarios capitulo Puebla, recriminan a Claudia Rivera Vivanco haber protegido a dos deudores alimentarios en su administración y ahora negarlos. Aseguran que han mejorado sus filtros para evitar que utilicen su movimiento para… pic.twitter.com/BUqmoCSDWS — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 31, 2023

Durante las elecciones de 2021 –recordó Gabriela–, Rivera Vivanco prometió que en su administración no habría deudores alimentarios, pero en una entrevista reciente negó que ambos funcionarios trabajaran para ella, pues dijo había cientos de colaboradores que no conocía, aunque en los dos casos las afectadas señalaron que trabajaban de manera directa con ella.

A pesar de que ya no es la presidenta municipal, Gabriela y Gloria consideraron que en ese momento cuando tenía el poder pudo haber actuado y apoyado a las mujeres afectadas.

En este sentido, aprovecharon para remarcar que han mejorado sus filtros para acompañar denuncias y evitar que al estar cerca un proceso electoral sean utilizadas para “golpear” a políticos.

Por lo tanto, dijeron que en su protocolo sólo aceptan denuncias activas, y en caso de que la denunciante lleve a cabo acciones fuera del Frente, se deslindarán de ella para evitar perder legitimidad en sus demandas. Una de ellas la de exhibir a los deudores alimentarios, sin importar su filiación política o cargo público.

“Nos deslindamos de cualquier persona que quiere pegarle políticamente a alguien más. Nuestra intención es evidenciar deudores, sí alguien se acerca de mala fe que se nos filtre nosotros nos deslindamos de estos procesos”, indicó Sheridan Mata, vocera Frente Nacional de Deudores Alimentarios capítulo Puebla.

Piden apoyo para menor con problemas renales

Martha Patricia Martínez compartió que Julio César “el chiquilín” Flores, dejó a un menor de edad con problemas renales en abandono desde hace 10 años. El hombre sólo lo afilió al Instituto Mexicano del Seguro Social para que un juez determinara que no había abandonado al menor, pero una vez que cerraban la carpeta de investigación, le quitaba el seguro.

Por tanto, Martha ha tenido que buscar por su cuenta el apoyo para darle atención médica a su hijo, cuya situación es delicada.

Julio César ha dicho que trabaja en la Central de Abasto, aunque tiene una licenciatura y buscó posiciones al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como manera de justificar que no le alcanza para los gastos de salud del infante.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal