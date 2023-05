Claudia Rivera se ausenta en audiencia por violencia de género

La audiencia de formulación de imputación contra la ex edil Claudia Rivera Vivanco por la denuncia de discriminación que interpuso su ex colaboradora Yazmin Flores Hernández se difirió, debido a que el equipo jurídico de la morenista señaló a través de un escrito que no tuvieron acceso a la carpeta de investigación.

Así lo indicó Flores Hernández al salir de la Casa de Justicia de Puebla, tras ser notificada de que el juez de control decidirá una nueva fecha y hora de la audiencia que estaba programada a las 9:00 horas de este miércoles y a la cual la ex presidenta municipal no se presentó.

La defensa de Rivera Vivanco recibió la notificación desde el 27 de abril del año en curso, más de un mes antes de que se llevara a cabo la audiencia, para poder revisar el expediente, reprochó la ex colaboradora de la morenista.

“Me parece que es una burla para las víctimas, sí sabemos que está en su derecho, pero si ella quisiera y tuviera buena fe como dice que está salvaguardando los derechos de las mujeres, tendría que haberse presentado a revisar su carpeta y a presentarse a la audiencia como tal“, declaró.

Hernández Flores se lanzó contra el Poder Judicial, ya que consideró que como víctima no la han tratado de igual forma que a la ex alcaldesa, a quien –dijo– le “dieron entrada” al permitirle la presentación del escrito.

“Esperemos que no tenga alguna otra argucia legal para volverla a diferir”, agregó.

La ex consejera jurídica del Ayuntamiento acusó que el ex sindico Gonzalo Castillo está involucrado junto al magistrado Ricardo Velázquez en el proceso, por lo que pidió que “saque las manos”.

“El Poder Judicial hoy con una mujer al frente nos puede ayudar mucho a que esto pueda salir, ni siquiera estoy pidiendo un favor hacía mí, estoy pidiendo piso parejo“, dijo.

En este sentido, agradeció al gobernador Sergio Salomón reunión del pasado martes, al considerar que es el “más congruente”, al recibir a las víctimas cuando ha prometido atender a las mujeres.

Flores Hernández denunció a la ex alcaldesa por discriminación y violencia de género, al señalar que ganaba menos que sus compañeros, recibía malos tratos y era acosada durante su paso por la administración de Rivera Vivanco.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal