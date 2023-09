Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena; Ebrard se baja

Claudia Sheinbaum es la virtual candidata presidencial de Morena rumbo a las elecciones de 2024, tras resultar ganadora de las encuestas realizadas en el proceso interno de Morena.

Este miércoles, Morena concluyó el conteo de encuestas y confirmó como candidata a la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México.

El pueblo sabio ha elegido a la compañera @Claudiashein para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación rumbo a 2024.



Digna defensora de los intereses de las y los mexicanos, siempre a la izquierda y comprometida con las causas justas, así #EsClaudia.



Hoy más que… pic.twitter.com/zqi2hHhWA1 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 7, 2023

“El pueblo sabio ha elegido a la compañera Claudia Sheibaum para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación rumbo a 2024. Digna defensora de los intereses de las y los mexicanos, siempre a la izquierda y comprometida con las causas justas, así es Claudia”, reveló Morena en redes sociales.

Momentos antes de lanzar el resultado, Morena detalló que “a cada casa encuestadora le asignaron 2550 boletas y no habrá ninguna disparidad entre las boletas que resultarán del proceso”.

#AHORA 🗣️ En sus primeras palabras como virtual candidata presidencial, #ClaudiaSheinbaum agradece el apoyo de los partidos aliados a #Morena.



Luego de expresar "es un honor estar con Obrador", Sheinbaum destacó los avances de México desde el 1 de diciembre de 2018.



"Hoy… pic.twitter.com/YKHvJqHOYT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 7, 2023

“Hemos concluido con éxito todas la bases contempladas en el acuerdo del Consejo Nacional, el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos de la convocatoria, fue un ejercicio democrático y participativo. No hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final”, puntualizó el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo.

Durante su menaje, la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo que le brindaron los partidos aliados a Morena y destacó los avances que ha tenido México desde el 1 de diciembre de 2018.

“Hoy tenemos un movimiento digno que quiere seguir trabajando por la transformación de México (…) “¡Vamos a ganar el 2024! Va a haber presidenta de México“, expresó.

Resultados de casas encuestadoras

Comisión de Encuesta de Morena:

Marcelo Ebrard: 25.6%

Adán Augusto López: 10%

Ricardo Monreal: 6.5%

Fernández Noroña: 12.2%

Claudia Sheinbaum: 39.4%

Manuel Velasco: 6.3%

MercaEi:

Marcelo Ebrard: 25.9%

Adán Augusto López: 11.7%

Ricardo Monreal: 5.8%

Fernández Noroña: 10%

Claudia Sheinbaum: 39.3%

Manuel Velasco: 7.3%

De las Heras:

Marcelo Ebrard: 26.4%

Adán Augusto López: 10.9%

Ricardo Monreal: 5.4%

Fernández Noroña: 9.3%

Claudia Sheinbaum: 41.1%

Manuel Velasco: 6.9%

Buendía & Márquez:

Marcelo Ebrard: 26.1%

Adán Augusto López: 11.1%

Ricardo Monreal: 5.9%

Fernández Noroña: 11.7%

Claudia Sheinbaum: 36.6%

Manuel Velasco: 8.6%



Ebrard se baja de la contienda

Alrededor de una hora antes del anuncio, el excanciller Marcelo Ebrard se declaró fuera del proceso de selección.

“Estoy definitivamente fuera del proceso (…) no vamos a acompañar el proceso porque nos sacaron”, señaló en una entrevista telefónica con Azucena Uresti.

“Sí, entiendo que esa es su posición y nosotros ya no estuvimos en el conteo. A nosotros nos sacaron, nos dejaron fuera con la policía”, acusó Ebrard.

Dichas declaraciones ocurrieron luego de que solicitó que el proceso se realizara nuevamente.

“Esto debe reponerse, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio, quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder”, indicó.

