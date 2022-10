Clausura a empresas protege recursos naturales: Manrique

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara indicó que las clausuras de la dependencia a algunas empresas textiles que no han ajustado sus procesos a la normatividad ambiental, no tienen el afán de perjudicar la economía o la inversión, sino proteger y restaurar los recursos naturales que han sido dañados hasta un punto crítico, en particular los cuerpos de agua.

Al poner en marcha el “Reciclatón 2022” en Cuautlancingo, lamentó que tras reiterados exhortos algunas industrias no corrigieron procesos contaminantes, degradaron el medio ambiente y el agua. Hoy -expresó la funcionaria- para salvaguardar recursos naturales y hacer valer el Estado de Derecho, ya no hay más plazos. Ahora enfrentan el cierre y procesos administrativos hasta que subsanen las deficiencias.

En este punto, la Secretaría impone clausuras y, por otro lado, impulsa la cultura medio ambiental al lado de las autoridades municipales y la población con jornadas como el “Reciclatón”, con el objetivo de que las materias primas de productos en desuso puedan ser reutilizadas para la fabricación de nuevos artículos.

Acompañada por el presidente municipal, Filomeno Sarmiento y el director de Residuos de la dependencia, Andrés Rodríguez, la secretaria Manrique recordó que el año pasado en los “Reciclatones” de Puebla, San Martín Texmelucan y Zacatlán, fueron recuperadas 27 toneladas de materias primas, por lo que hizo un llamado para promover la reutilización de materiales extraídos de artículos en desuso y separar residuos.

En su oportunidad, Filomeno Sarmiento dijo que para contribuir a mejorar el medio ambiente, el Ayuntamiento de Cuautlancingo, en colaboración con la Secretaría de Medio ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, intensificará la campaña de reforestación del parque “El Ameyal” que cuenta con una superficie de siete hectáreas.

