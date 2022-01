Clausuran estacionamiento del Divará tras robo de vehículos

Tras el robo de cinco automóviles, el personal del Ayuntamiento clausuró este martes el estacionamiento del restaurante Divará del municipio de San Pedro Cholula.



Por lo anterior, no puede usarlo el personal del establecimiento ubicado sobre la calle 10 Oriente, en el Barrio de San Miguel Tianguisnahuitl.



Como Oro Noticias lo informó, unos sujetos robaron cinco vehículos que estaban a cargo del valet parking.



Tras recibir el reporte, los policías municipales se movilizaron la tarde del domingo pasado al establecimiento ubicado en el Barrio de San Miguel Tianguisnahuitl.



A su llegada, montaron un operativo en la zona, donde hasta el momento no han logrado localizar los cinco vehículos, entre ellos un KIA, un Toyota y un Mazda.



Ese día aseguraron a cinco trabajadores del restaurante para deslindar responsabilidades, de quienes hasta el momento se desconoce su situación legal.



Posteriormente, los policías estatales lograron recuperar uno de los vehículos y se giraron a uno de los responsables, en la carretera San Salvador El Verde-San Martín Texmelucan.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

