Clínica IMSS en Tehuacán, sin insumos para atender Covid-19

Por: Redacción

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Clínica 15 de Tehuacán, se manifestaron debido a la carencia de insumos básicos para poder atender a los pacientes que pudieran presentarse por la contingencia del coronavirus, así lo informó el secretario de actas y acuerdos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Social, Héctor Herrera Rojas.

Desde ésta mañana los trabajadores de salud con pancartas y colocados en distintos puntos de la unidad médica, mostraron su inconformidad, explicaron que se necesitan cubrebocas, googles, batas, botas, y ni siquiera alcohol, al grado de que no se puede dotar de gel antibacterial y cubrebocas a quienes ingresan al hospital.

Herrera Rojas, afirmó que en promedio son 600 los trabajadores que están en riesgo, además de que no se cuenta con lo necesario para atender a pacientes enfermo. Explicó que hay 60 camas en la clínica, la mayoría ocupadas, y dos para terapia intensiva. Aun no se sabe si hay respiradores suficientes, por lo que no es posible atender a pacientes enfermos de COVID-19.

El secretario señaló que Tehuacán es punta de lanza, pero la medida se replicará en todo el estado, pues las condiciones son similares. Agregó que hasta ahora, y dada la manifestación, les informaron que tendrán los insumos necesarios a las tres de la tarde, y solamente hasta que se cumplan las demandas es que levantaran la manifestación. Agregó que el resto de la unidad médica sigue laborando normalmente.

