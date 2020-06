Clínica 55 del IMSS sin insumos para enfrentar Covid-19, no descartan “parar” atención médica

Por Alejandra Olivera

Ante la falta de insumos y equipo de protección básicos para atender casos sospechosos de Covid-19, personal de la Clínica 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Amalucan no descarta “parar” la atención médica hasta que se les garanticen las condiciones sanitarias mínimas.

Bajo la gracia del anonimato denunciaron a Oro Noticias la falta de caretas, cubrebocas, gafas de protección, batas, overoles e incluso de alcohol para sanitizar los insumos desechables que se han visto obligados a reutilizar.

Lo anterior pese a que en las últimas semanas aumentaron los casos de pacientes que llegan con síntomas relacionados al Covid-19, ya que actualmente reciben y remiten al Hospital de La Margarita un mínimo de 10 casos por turno.

El personal del IMSS Amalucan no descarta “parar” la atención médica hasta que se les garanticen las condiciones sanitarias mínimas. // Agencia Esimagen

“Lo estamos pensando, que vamos a hacer eso. Ya en la última de las instancias vamos a parar la clínica porque ya no se puede. Ya metimos escritos que nos den por lo menos un cubrebocas diario y no nos lo dan. Estamos trabajando en condiciones horribles”, acusan.

Trabajadores que atienden casos de Covid-19 no reciben bonos del IMSS

Como resultado de dichas circunstancias, dijeron que 10 trabajadores de la Clínica 55 del IMSS han resultado casos positivos de Covid-19 y otros cinco están en espera de resultados, quienes no querían dejar de laborar porque recibirían su incapacidad por enfermedad general y no como riesgo de trabajo.

“Las áreas que tenemos de urgencias están mal diseñadas, los pacientes llegan saturando bajo y con fiebre. Esos contactos nos están contagiando en las clínicas y en los hospitales porque no hay insumos”, señalaron.

10 trabajadores de la Clínica 55 del IMSS han resultado casos positivos de Covid-19 //Foto Internet

A ello sumaron que los beneficios de “horas extras ilimitadas” y bonos por la atención directa a derechohabientes con Covid-19 no se les han entregado. Por el contrario, aseguran que quienes se benefician con dichos alicientes económicos son el administrador Diego Cabrera Rojas y el director de la clínica Guillermo Hernández, ya que son los que llevan control sobre una lista en la que solo están “sus amigos”.

Sindicato y delegación son omisos, denuncian

Comentaron que a la unidad médica llegaron donaciones de caretas y cubrebocas de la Volkswagen, los cuales no les han sido entregados a los 12 trabajadores en el área de Urgencias, así como a los tres médicos, tres enfermeras y el intendente del Módulo de Enfermedades Respiratorias, quienes se ven en la necesidad de comprar su propio equipo para continuar laborando.

Y es que a pesar de las solicitudes, la dirigencia sindical y la propia delegación del IMSS en Puebla, encabezada por María Aurora Treviño García, sólo les responden que no hay equipo o les mandan unos de muy mala calidad que en el primer uso se rompen.

“Nos dan dos cubrebocas KN 95 por semana cuando hay una contaminación bárbara y a diario tenemos pacientes Covid-19. Los protocolos dicen que cada que tengamos contacto con una persona contagiada debemos cambiarnos el equipo pero no, lo reciclamos (…) pedimos que nos consiguieran overoles y que si no lo hacían, no trabajaríamos pero nos dijeron que usáramos una bata y gorro”.

