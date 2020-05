Clint Eastwood cumple 90 años

Hoy, al cumplir 90 años de edad, Clint Eastwood reafirma su figura de cineasta en activo más longevo en el mundo.

De más edad que él, Sidney Poiter y Mel Broook, ambos con 93 años, pero el primero dejó de dirigir en 1990 con El fantasma de papá y, el segundo, también dejó su trabajo tras cámara en 1995 con Drácula: muerto pero feliz, enfocándose en la faceta de productor.

Eastwood, nacido en San Francisco en 1930, acaba de estrenar “El caso de Richard Jewell” que dirigió y produjo. Y dicen que ya lee otros guiones para elegir otra historia que contar.

EL UNIVERSAL te presenta 10 cosas que lo hacen ser una leyenda del cine mundial, como actuar en más de 70 largometrajes y dirigir 41 filmes.

– 1955: Fue socorrista, repartidor de periódicos y encargado de tienda antes de recibir la oportunidad de breves papeles en “Revenge of the creature” y “Tarántula”.

– 1959: Obtiene un personaje central en la serie “Rawhide” de la CBS, tarea que concluyó en 1965.

– 1964: Sergio Leone lo elige para protagonizar “Por un puñado de dólares”, con el que Clint adquiría un personaje rudo y violento.

– 1966: “El bueno, el malo y el feo”. ¿Algo más que decir de la película que en su momento sólo fue nominada al Faro Island Film Festival donde ganó como Mejor Actor?

– 1971: Acompañado de su inseparable magnum 44, “Harry el Sucio” se convirtió en el antihéroe favorito estadounidense. La crítica la calificó como una película básica.

-1992: El Viejo Oeste lo persigue y dirige-protagoniza “Los imperdonables”, ganando cuatro premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película.

– 2003: Con un presupuesto bajo para Hollywood, 25 millones de dólares, dirige “Río místico”, cinta que ganaría en el orbe 156 millones de billetes verdes.

– 2004: “Golpes del destino” funde sus dos pasiones, el cine y el boxeo. Protagonizada por Hilary Swank la cinta se convierte en fenómeno mundial.

– 2006: Aborda la Segunda Guerra Mundial con “La conquista del honor” y “Cartas desde Iwo Jima”. En taquilla le va mal: entre ambas se gastaron 109 millones de dólares y se recaudaron 133 millones.

– 2016: Durante meses evitó el guión porque no le atraía la historia que había visto en tv. Pero cuando lo leyó, se preguntó por que había tardado tanto en decidirse por “Sully: hazaña en el Hudson”.

