Club Puebla rechaza uso de vasos reciclados en el Cuauhtémoc

El Club Puebla rechazó este lunes usar vasos reciclados para la venta de cerveza durante sus partidos de local en el estadio Cuauhtémoc.

Esto luego de que en los últimos días circulara un video donde aparece supuestamente personal de staff limpiando un vaso de cerveza usado con el objetivo de ser reutilizados.

A través de un comunicado, la institución poblana señaló que los vasos que se ven en el video no son utilizados y lo que la vendedora está haciendo es secar el agua de lluvia que cayó en algunos de ellos.

“El procedimiento del área de Alimentos y Bebidas del Estadio Cuauhtémoc para los vasos no utilizados es recibirlos de vuelta en bodegas previamente limpiados, para después guardarlos y no ser utilizados hasta no ser desinfectados y lavados con agua y jabón“, se lee en el comunicado.

🔵 Comunicado Oficial | Sobre la información difundida en redes sociales el 8 de julio. #LaFranjaNosUne🎽 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 11, 2022

“El Club Puebla aclara que nunca se ha reciclado un vaso previamente utilizado y realiza revisiones permanentemente sobre el manejo de los productos que se ofrecen en el estadio para ofrecer una experiencia de calidad a nuestros aficionados”, agrega el mensaje.

Finalmente, el club solicita a la afición “no dejarse confundir por publicaciones de mala fe por parte de ciertos personajes que están empeñados en denostar la imagen del Club a base de mentiras y difamaciones constantes”.

