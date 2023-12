Clubes europeos rechazan unirse a la Superliga

Luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallara en contra de la UEFA y la FIFA por prohibir la propuesta de la Superliga, decenas de clubes europeos han rechazado unirse a la competición.

La Premier League expresó este jueves su rechazo a la Superliga, la catalogarla como un torneo “disidente” que rompe “el vínculo entre el fútbol nacional y el europeo”.

Asimismo, señaló que “seguirá participando en un diálogo abierto y constructivo” con todas las partes del mundo del fútbol para “proteger y mejorar el equilibrio” del ecosistema.

Subrayó que los aficionados son lo más importante para el mundo del futbol y han dejado clara su postura ante este nuevo torneo.

Premier League Statement



League notes today’s judgment in European Court of Justice case involving "European Super League" and continues to reject any such concept



