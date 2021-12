Inmoviliza Cofepris galletas Oreo por incumplir etiquetado

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inmovilizó paquetes de galletas Oreo y más de 20 de productos por incumplir la norma de etiquetado de alimentos.

Tras un operativo realizado en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en dos supermercados de la Ciudad de México, fueron inmovilizadas mil 464 unidades importadas como medida precautoria por incumplir la norma NOM-051.

La Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, señala las especificaciones de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados y modificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020.

A continuación, se listan los productos asegurados con irregularidades en el etiquetado:

• Aceitunas verdes y negras sin hueso con tomate seco, marca Serpis let’s go

• Aceitunas verdes sin hueso con limón y albahaca, marca Serpis let’s go

• Buldak cheese hot chicken flavor ramen

• YBARRA, mayonesa

• Aceitunas rellenas de anchoas, marca Serpis

• Mogu Mogu, bebida de diferentes sabores con nata de coco

• Galleta en forma de barquillo con relleno sabor a chocolate y avellana, marca Great Value

• Bebida a base de aloe vera, marca Aloe vera King (sabores varios)

• Bebida carbonatada, marca San Pellegrino (sabores varios)

• Caña de presa de bellota 100% ibérica, marca cinco jotas

• Queso petit brie, marca ILE DE FRANCE

• Pimientos dulces rellenos de queso crema en aceite, marca Serpis

• Fideos de huevo y trigo, marca Blue Dragon

• Chow Mein salsa oriental para salteado, marca Blue Dragon

• Agridulce salsa oriental para salteado, marca Blue Dragon

• Ostión y cebollín, salsa oriental para salteado, marca Blue Dragon

En caso de detectar algún producto que no cumpla con estas especificaciones, se invita a reportarlo en las páginas https://t.co/bvsWNNvZdu y https://t.co/96OjvxZhvU — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 20, 2021

• Galleta delgada con ajonjolí y linaza, marca Van Der Berg

• White Fudge Covered, marca Oreo

• Lemon Tartlettes, marca Roland

• 7 brownies chocolate blanco, marca St. Michel

• Got Milk? Read Cookies Classic Short

• Pandoro Oven Baked Cake, marca Bonifanti

• Whole Berry Cranberries, marca Winsconsin

• Veggie Chips, marca Sensible Portions

• Let’s Go, marca Serpis

• Olive Taggiasco, marca Ranise

• Zuppa Di Ceci, marca Casa Rinaldi

• Alubias Pochas, marca La Catedral de Navarra

• Habitas Baby, marca La Gitana

• Vanilla Flavored Halva

• Panko, marca Mitsuki

• Morcilla asturiana ahumada con leche de roble en manteca de cerdo, marca El Gaitero

• Sunflower Seed Bread, marca Mestenmacher

• Pumpernickel, marca Mestenmacher

• Morcillas fritas en aceite, marca Polgri

• Almendras rellenas de turrón, marca El Almendro

• Sticks, marca Delaviuda

Estos productos presentaron irregularidades en su empaque, entre las que destacan declarar la lista de ingredientes y sellos de manera conjunta, utilizar imágenes animadas o elementos interactivos en productos con sellos, colocación de sellos en ubicaciones irregulares y contener nutrientes críticos añadidos (azúcares, grasas o sodio), sin sellos de advertencia.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

