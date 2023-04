Colección personal de Freddie Mercury será subastada

Una extensa colección personal del legendario cantante de ‘Queen‘ Freddie Mercury, fallecido en 1991, será subastada en septiembre por la casa de subastas Sotheby’s.

Entre esta colección, se encuentran desde piezas de arte japonés, pinturas y joyas hasta manuscritos de canciones, cartas autografiadas y trajes.

Los objetos del cantante podrán ser adquiridas por fanáticos y coleccionistas, durante seis subastas temáticas que tendrán lugar en el mes de septiembre.

Tras se exhibidas en Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong, las piezas serán subastadas desde el 4 de agosto al 5 de septiembre en la sede de Sotheby’s en calle Bond Street.

Según medios ingleses, uno de los artículos a subastar será la icónica corona que utilizó Mercury, la cual esta inspirada en la corona de San Eduardo que usará el rey Carlos en su próxima coronación, y una capa de acompañamiento hecha de terciopelo rojo, piel sintética y pedrería.

La lista también incluye las letras de trabajo escritas a mano del clásico ‘We are the champions‘, himno de Queen, del cual se espera que este artículo obtenga hasta 300 mil libras esterlinas (374 mil 535 dólares).

La exhibición principal estará en la galería Sotheby’s de Londres en agosto, con los aproximadamente **1500 artículos de Garden Lodge en exhibición y cerrará en el que habría sido el 77 cumpleaños de Mercury.

Cuando Freddie murió en noviembre de 1991 por complicaciones relacionadas con el VIH, su patrimonio pasó a ser custodiado por su amiga Mary Austin.

Parte de las ganancias que resulten de la subasta se donarán a una organización benéfica, Mercury Phoenix Trust, y a la fundación del cantante y amigo de Mercury, la Elton John Aids Foundation, mismas que trabajan en la lucha contra el VIH.

