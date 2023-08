Colectivo ve anomalías en selección de titular de Comisión de Búsqueda

Integrantes del Colectivo La Voz de los desaparecidos en Puebla dijeron estar preocupados por la designación del titular de la Comisión de Búsqueda, al considerar que el proceso tuvo irregularidades, como ocultar el nombre de los 11 participantes y los cinco que pudieron evaluar ninguno cumplió con los requisitos mínimos de la convocatoria.



En conferencia de prensa, la fundadora María Luisa Núñez Barojas agradeció al gobernador Sergio Salomón Céspedes la apertura del proceso, pero lamentó que la subsecretaría de Derechos Humanos incumplió con lo solicitado por el mandatario.



Esto, ya que comentaron que con la declinación de expertos de la Ibero Puebla, las personas que quedaron en el Comité de Evaluación no tenían conocimiento en derechos humanos o del fenómeno de la desaparición.



“Lo que estamos haciendo es hacerle del conocimiento del gobernador las circunstancias en las que se dieron este proceso ya que él no estuvo presente y por eso lo hacemos”, dijo.



Explicó que a pesar de que el Colectivo La Voz de los Desaparecidos participó en todo el proceso de evaluación, no avalarán a quien sea designado, pero sí entregarán su dictamen al gobernador Sergio Salomón para que esté enterado de las deficiencias del proceso.



En este sentido, dijo que esperarán la decisión del mandatario estatal para definir cuáles serán las acciones de los familiares de las víctimas.

#Puebla 🗣️ El Colectivo @VozdelosDesapa se pronuncia inconforme con la designación del titular de la Comisión de Búsqueda.



Acusan que hubo irregularidades en el proceso, ya que el comité evaluador estaba integrado por personas que no tenían conocimiento en la materia.



Vía:… pic.twitter.com/TograIPnCX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 29, 2023



Núñez Barojas consideró que es un proceso complicado ya que en comparación con otras entidades, Puebla todavía no ha avanzado en la materia, pero dijo hay perfiles expertos con los que podrían trabajar en conjunto siempre y cuando sean honestos y estén capacitados en temas de derechos humanos.



Los cinco finalistas, reveló, son Cristian Antonio Reyes Hidalgo, Luis Javier Cervantes Gómez, Lydia Islas González, Adrian Hernández Liévana y Elia Cristina Quiteiro Montiel.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal