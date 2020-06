Colectivos piden detener a presunto feminicida de maestra en Acatlán de Osorio

Hoy me arrebataron el tesoro más preciado que podemos tener como ser humano, Mi madre con quien ya no podré compartir mis logros y metas ahora descansa en Paz, pero allá afuera hay un cobarde suelto, un tipo que no supo asimilar la grandeza de una mujer. #JusticiaParaMaAngeles https://t.co/Tq5zVlMVc8