¡Atención! Aquí las colonias para vacunación en CU

Por:
LSC
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Conoce a detalle las colonias y los códigos postales que se contemplan para la jornada de vacunación. // Foto Agencia Esimagen.

Por Redacción

Los adultos mayores que estén interesados en recibir la vacuna antiCovid-19 en Puebla capital deberán registrarse en la página https://www.brigadacorrecaminospuebla.com.mx/ a partir de de este 26 de marzo.

Autoridades estatales informaron que por ahora la vacunación sólo será para habitantes de sur de la ciudad.

Leer más: ¡Anótalo! Esta es la página de registro para vacunación Covid en Puebla capital

Estas son las colonias y los códigos postales que se contemplan para la jornada de vacunación:

72270 – COL AZTECA
72270 – COL CINCO DE MAYO
72270 – COL DIEZ DE MAYO
72270 – COL ITURBIDE
72270 – COL LOMAS 5 DE MAYO
72270 – COL LUZ DEL ALBA
72270 – COL PUEBLA
72270 – COL VILLAS HUMBOLDT
72270 – COL VISTA HERMOSA
72270 – U HAB LA ROSA
72300 – COL JOAQUIN COLOMBRES
72300 – FRACC UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68
72303 – U HAB VILLA VERDE
72307 – COL BOSQUES DE MANZANILLA
72307 – COL SAN BALTAZAR LA RESURRECCION
72307 – COL VIVEROS DEL VALLE
72307 – FRACC HACIENDA DE MANZANILLA
72307 – Z IND MANZANILLA
72309 – COL MIGUEL HIDALGO
72309 – COL SAN ANTONIO ABAD
72309 – U HAB MANUEL RIVERA ANAYA
72310 – COL PLAZAS DE AMALUCAN
72310 – CONJ HAB PASEO DE LOS ENCINOS
72310 – FRACC BOSQUES DE AMALUCAN GALAXIA
72310 – FRACC BOSQUES DE SAN SEBASTIAN
72310 – FRACC SAN SEBASTIAN (CONSORCIO)
72310 – FRACC SENDERO DEL BOSQUE 72310 RDCIAL MEDITERRANEO
72310 – U HAB AMALUCAN
72310 – Z MIL U HAB MILITAR 25 AMALUCAN II 72320 COL LA PALMA
72320 – FRACC CIUDAD SATELITE 1RA SECCION
72320 – FRACC CIUDAD SATELITE DE PUEBLA (2DA SECCION)
72320 – FRACC UNIDAD SATELITE MAGISTERIAL
72330 – COL CRISTOBAL COLON 72330 COL EL PORVENIR
72330 – COL SAN LUIS GONZAGA 72330 FRACC VILLAS REMENTERIA 72340 COL EL CRISTO
72340 – COL GREGORIO RAMOS – LA PROVIDENCIA
72340 – FRACC AMERICA NORTE
72340 – FRACC AMERICA SUR
72340 – FRACC LA PROVIDENCIA
72360 – COL LOMAS FLOR DEL BOSQUE 72360 – COL SAN JUAN FLOR DEL BOSQUE 72360 – FRACC CASAS ALBA
72361 – CHAPULTEPEC
72365 – COL AMPLIACION HISTORIADORES
72365  – COL HISTORIADORES
72380  – COL 2 DE ABRIL
72380 – COL CINCO LLAVES
72380 – COL GRAL IGNACIO ZARAGOZA
72380 – COL SANTA BARBARA NORTE
72380 – COL SANTA BARBARA SUR
72380 – CONJ HAB RESIDENCIAL ARBORADAS ANGELES
72380 – RDCIAL TRIANGULO SANTA BARBARA
72380 – U HAB MILITAR EL CHAMIZAL
72380 – U HAB PUEBLA A-1 MILITAR
72380 – U HAB VICENTE SUAREZ
72380 –  Z MIL 25 ZONA MILITAR
72390 – COL ENCINAR 1A SECCION
72390 – COL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 72390 COL GRANJAS PROVIDENCIA
72390 – COL UNIDAD Y PROGRESO
72400 – COL SANTA CRUZ LOS ANGELES 72400 COND MAYRA
72400 – COND VERGEL DE LOS ANGELES 72400 CONJ HAB NUEVO AMANECER 72400 FRACC ESMERALDA
72400 – FRACC LAS ANIMAS
72400 – FRACC OASIS
72400 – FRACC RINCON DE LAS ANIMAS 72400 FRACC VERGEL
72400 – FRACC VILLA MAGNA
72400 – U HAB OFARRIL
72410 – COL EL AGUILA-LA PIEDAD
72410 – COL GRANJAS ATOYAC
72410 – COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ
72410 – COL LA NORIA
72410 – COL NUEVA DEL CARMEN
72410 – COL RIVERA DE SANTIAGO
72410 – COL SAN MIGUEL LAS PAJARITAS
72410 – COL SANTIAGO
72410 – COL VOLCANES
72410  – COND HORIZONTAL LA PIEDAD
72410 – COND RESIDENCIAL TORRES DE LAS ANIMAS
72410 – COND SANTIAGO
72410 – COND TORRE NORIA
72410 – CONJ HAB VILLA ERIKA
72410 – FRACC EX-HACIENDA LA NORIA
72410 – FRACC RESIDENCIAL LA ENCOMIENDA DE LA NORIA
72410 – FRACC RINCONADA LAS ANIMAS 72410 FRACC VILLAS LA NORIA
72410 – FRACC VOLCANES
72410 – RDCIAL SANTIAGO
72410 – RDCIAL SENZA
72410 – U HAB DOCE DE MAYO
72430 – COL PRADOS AGUA AZUL
72430 – COL REFORMA AGUA AZUL
72430 – COL RIVERA DEL ATOYAC
72430  -FRACC LAS HADAS
72430 – FRACC VILLA FLORENCIA
72440 – COL EL CERRITO
72440 – COL LOS ANGELES MAYORAZGO 72440 FRACC EVEREST
72440 – FRACC RESIDENCIAL BOULEVARES 72440 FRACC VILLA ENCANTADA
72450 – COL CARMEN PATRIMONIO
72450 – COL EL PROGRESO
72450 – COL LEOBARDO COCA
72450 – COL SAN JOSE MAYORAZGO
72450 – COL SAN VICENTE FERRER
72450 – CONJ HAB HIDALGO
72450 – CONJ HAB SAN VICENTE
72450 – FRACC EL GIRASOL
72450 – FRACC EL PARAISO
72450 – FRACC LOMAS DEL CLUB DE GOLF
72450 – FRACC LOS GIRASOLES
72450 – FRACC VILLA EVEREST
72450 – RDCIAL DEL BOSQUE
72460 – COL EX RANCHO VAQUERIAS
72460  -COL SAN JOSE LA LAGUNA
72460 – CONJ HAB PASEOS DEL RIO
72460 – CONJ HAB RINCONADA
72460 – CONJ HAB RINCONADA LOS ARCOS II
72460 – CONJ HAB TRES CERRITOS
72460 – FRACC CLUB DE GOLF
72460 – FRACC EX HACIENDA MAYORAZGO
72460 – FRACC LA CAÑADA
72460 – FRACC RINCON ARBOLEDAS
72460 – FRACC RINCON DE LOS CIPRESES
72460 – FRACC TORRES DE MAYORAZGO
72460 – RDCIAL HACIENDA SAN MIGUEL
72460 – U HAB FOVISSSTE SAN ROQUE
72460 – U HAB LAS TORRES
72460 – CIPRESES
72470 – COL COL VICENTE GUERRERO
72470 – COL GRANJAS DEL SUR
72470  – COL LOMAS DEL SUR
72470 – COL PUEBLA TEXTIL
72470 – COND GRANJAS BUGAMBILIAS
72470 – FRACC EL MOLINO
72470  – FRACC VILLAS EL CARMEN
72470 – FRACC ZODIACO
72470 – RDCIAL ELEGANZA
72470 – U HAB EL CARMEN GASTRONOMICOS
72470 – U HAB XAXALPA
72470 – XAXALPA
72480 – COL 2A AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO
72480 – COL GRANJAS MAYORAZGO
72480 – COL LA CARMELITA
72480 – COL LOS PINOS MAYORAZGO (SAN JOSE LOS PINOS)
72480 – COL PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO
72480 – COL SAN FRANCISCO MAYORAZGO
72480  – COL TRES CERRITOS O COL 3 CERRITOS
72480 — CONJ HAB IVI HOGAR LOS MOLINOS
72480 – CONJ HAB LA VICTORIA
72480 – CONJ HAB LOMAS DE MAYORAZGO
72480 – FRACC ECLIPSE
72480 – FRACC EMPERADOR
72480 – FRACC GALAXIA LA LAGUNA
72480 – FRACC GEOVILLAS LAS GARZAS SECC -1
72480- FRACC GEOVILLAS LAS GARZAS SECC 2
72480 – FRACC GERONA
72480 – FRACC HABITAT PARA LA HUMANIDAD JIMMY CARTER
72480 – FRACC IVI HOGAR SANTA LUCIA 4
72480 – FRACC IVI SANTA LUCIA 4 2A SECCION
72480 – FRACC MISION DEL MAYORAZGO
72480 – FRACC RINCONADA LOS ARCOS
72480 -FRACC SAN FRANCISCO RESIDENCIAL
72480 – FRACC TRES CERRITOS
72480 FRACC VILLAS DEL VERGEL
72480 FRACC VILLAS MONARCA
72480 FRACC VILLAS SAN FRANCISCO MAYORAZGO
72480 RDCIAL ANGELES DEL SUR
72480 U HAB LAS CARMELITAS
72480 U HAB SAN JUAN BOSCO
72480 U HAB SAN JUAN BOSCO II
72480 PERISUR
72480 SAN FRANCISCO
72490 COL 2DA AMPLIACION PLAYAS DEL SUR
72490 COL AMPLIACION ARBOLEDAS DE LOMA BELLA
72490 COL AMPLIACION BALCONES DEL SUR
72490 COL AMPLIACION CONSTITUCION MEXICANA
72490 COL AMPLIACION CUARTA DE SAN RAMON
72490 COL AMPLIACION FLORES DEL PEDREGAL
72490 COL AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO
72490 COL AMPLIACION JARDINES DE JUAN BOSCO
72490 COL AMPLIACION NUEVA DEMOCRACIA
72490 COL AMPLIACION PLAYAS DEL SUR
72490 COL AMPLIACION UNION ANTORCHISTA
72490 COL ANTORCHISTA – COL LA ANTORCHITA
72490 COL BOSQUES DE LA CAÑADA 72490 COL BUENOS AIRES PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO Y/O 2A AMPL GUADALUPE HIDALGO
72490 COL CABAÑAS DE SANTA MARIA
72490 COL CABAÑAS DEL LAGO
72490 COL CENCALLI
72490 COL CERRADA DE ARBOLEDAS (COL AMPLIACION VALLE DEL PARAISO)
72490 COL CONSTITUCION MEXICANA
72490 COL EL COLIBRI
72490 COL FLORES DEL PEDREGAL
72490 COL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO
72490 COL FRATERNIDAD ANTORCHISTA
72490 COL GRANJAS PUEBLA
72490 COL HEROES DEL 5 DE MAYO SUR
72490 COL LA CHISPA
72490 COL LA LUNA
72490 COL LAS CHINAMPAS
72490 COL LOMA BONITA SUR
72490 COL LOMAS DE ATOYAC
72490 COL LOMAS DE SAN RAMON
72490 COL LOMAS DE SAN VALENTIN
72490 COL LUIS DONALDO COLOSIO
72490 COL MARBELLA
72490 COL NUEVA DEMOCRACIA
72490 COL NUEVO PLAN DE AYALA
72490 COL PLAYAS DEL SUR
72490 COL REAL DE CASTILLOTLA (FELIPE CARRILLO PUERTO)
72490 COL S U T E R M
72490 COL SAN BARTOLO COATEPEC
72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 1A
72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 2A
72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 3A
72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 4A
72490 COL SEGUNDA AMPLIACION UNION ANTORCHISTA – COL LA ESPERANZA
72490 COL UNIDAD ANTORCHISTA
72490 COL VALLE DE ANAHUAC
72490 COL VALLE DE SAN IGNACIO
72490 COL VALLE DEL PARAISO
72490 COND HORIZONTAL CONJUNTO SAN MARTIN
72490 CONJ HAB JARDINES DE ATLIXCO
72490 CONJ HAB LA GIRALDA
72490 CONJ HAB LAS MERCEDES
72490 CONJ HAB LAS MERCEDES II
72490 CONJ HAB LOS NARANJOS
72490 CONJ HAB REGINA
72490 CONJ HAB RESIDENCIAL CEDROS
72490 CONJ HAB RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR
72490 CONJ HAB SAN ANGEL
72490 CONJ HAB SANTA ELENA
72490 FRACC EL EDEN
72490 FRACC EL REFUGIO
BLOQUE 3
72490 FRACC EL TRIUNFO
72490 FRACC GRANJAS PUEBLA
72490 FRACC JOYAS DEL SUR – COL CIHUACOATL
72490 FRACC LARES SAN ALFONSO
72490 FRACC LOMAS DE ATOYAC
72490 FRACC MILO
72490 FRACC PASEO DE LA ARBOLEDAS I
72490 FRACC PASEO DE LA ARBOLEDAS II
72490 FRACC PASEOS DE LOS VOLCANES
72490 FRACC QUINTA ALHELIES
72490 FRACC RINCON LOS CIPRESES
72490 FRACC RINCONADA DEL BOSQUE
72490 FRACC SANTA ISABEL
72490 FRACC VILLAS DEL PEDREGAL
72490 FRACC VILLAS EL REFUGIO
72490 FRACC VILLAS LEONOR
72490 FRACC VILLAS PERIFERICO
72490 FRACC VILLAS SAN FRANCISCO
72490 FRACC VOLCANES DEL SUR FRACC S N T E
72490 PBLO SANTA CRUZ LA IXTLA
72490 RDCIAL ALPHA 4
72490 RDCIAL HACIENDA DEL SUR
72490 RDCIAL HACIENDA DEL SUR SECCION COFRADIA
72490 RDCIAL LAS PALOMAS RESIDENCIAL
72490 RDCIAL VOLCANES
72490 U HAB AGUA SANTA
72490 U HAB ANTIGUA HACIENDA
72490 U HAB FENASIB
72490 U HAB FUENTES DE SAN BARTOLO
72490 U HAB GRANJAS PUEBLA
72490 U HAB INFONAVIT LOMA BELLA
72490 U HAB MAGISTERIAL PERIFERICO SUR
72490 U HAB PASEO DE LOS VOLCANES S N T E
72490 U HAB SAN RAMON
72490 U HAB VOLCANES DEL SUR
72490 SAN AGUSTIN
72495 COL AQUILES SERDAN
72495 COL CARMEN SERDAN
72495 COL EL TRIUNFO ANTORCHA POPULAR
72495 COL ELSA CORDOVA
72495 COL EX HACIENDA SAN BARTOLO COATEPEC
72495 COL LA CANDELARIA
72495 COL MINERALES DE GUADALUPE SUR
72495 COL SAN CRISTOBAL
72495 COL SAN JUAN BAUTISTA
72495 COL SAN PEDRO DE LAS FLORES
72495 COL VILLA ALBERTINA
72495 CONJ HAB REAL DEL LAGO
72495 FRACC GEO VILLAS DEL SUR
72495 FRACC GEOVILLAS DEL SUR
72495 FRACC HACIENDA LAS FUENTES
72495 FRACC HACIENDA LAS FUENTES II
72495 FRACC IVI HOGAR PASEOS DEL LAGO
72495 FRACC JARDINES DE SANTA ROSA
72495 FRACC JARDINES DEL SUR
72495 FRACC PUNTA REAL
72495 FRACC RESIDENCIAL EL EXITO
72495 FRACC VILLA ALBERTINA
72495 RCHO RANCHO
72495 RCHO TERRENOS DE CULTIVO
72495 RDCIAL LOS CIPRESES
72495 RDCIAL VILLAS ALBERTINA
72495 U HAB EL REFUGIO – POLICIAS
72495 U HAB VIVE SUR
72496 COL AMPLIACION 4A SECCION SAN BERNABE TEMOXTITLA
72496 COL FLOR DEL SUR
72496 COL JARDINES DE CASTILLOTLA 5A SECCION
72496 COL SAN AGUSTIN
72496 COL SAN ISIDRO CASTILLOTLA
72496 COL SAN ISIDRO CASTILLOTLA PRIMERA SECCION
72496 COL SECCION NUEVA JERUSALEN
72496 COL VALLE DEL SUR
72496 CONJ HAB JARDIN
72496 CONJ HAB LOS GIRASOLES
72496 CONJ HAB RESIDENCIAL SANTA ROSA
72496 FRACC JARDINES DE CASTILLOTLA
72496 SANTORINI
72497 COL LOMA ENCANTADA
72498 COL 2 DE OCTUBRE
72498 COL AMPLIACION LOMAS DE CASTILLOTLA
72498 COL CASTILLOTLA
72498 COL EDUCADORES
72498 COL JARDINES DE JUAN BOSCO – COL JUAN BOSCO
72498 COL SAN ISIDRO CASTILLOTLA PRIMERA SECCION
72498 COL SANTA CATARINA COATEPEC
72498 FRACC JARDINES DE CASTILLOTLA
72498 FRACC PASEOS DE CASTILLOTLA
72498 FRACC SAN CARLOS
72498 FRACC SAN ISIDRO
72498 FRACC VILLAS DEL TRATADO 72498
FRACC VILLAS DEL TRATADO
MODULOS A COL SAN ISIDRO CASTILLOTLA
72498 FRACC VILLAS REALES
72498 U HAB JARDINES DE SAN RAMON
72498 FOLARE
72498 PAULINA
72510 COL 6 DE ENERO
72510 COL GRAL MIGUEL NEGRETE
72510 COL JOSE LOPEZ PORTILLO
72510 CONJ HAB VICENTE SUAREZ
72520 CONJ HAB ELEGANZA LA CALERA
72520 FRACC BOSQUES DE LA CALERA
72520 FRACC HEROES DE PUEBLA
72520 FRACC JARDINES DE LA JOYA
72520 FRACC LA CALERA
72520 FRACC LA JOYA
72520 FRACC LOMAS DE VILLA SATELITE
72520 FRACC PASEO DEL BOSQUE
72520 FRACC PEDREGAL DE LA CALERA
72520 FRACC QUINTAS DEL BOSQUE LA CALERA
72520 FRACC RANCHO EL MIRADOR LA CALERA
72520 FRACC RESIDENCIAL DIAMANTE LA CALERA
72520 FRACC RESIDENCIAL RINCON ANZURES
72520 FRACC RINCONES DE LA CALERA
72520 FRACC SAN CRISTOBAL
72520 FRACC SAN JACINTO
72520 FRACC SANTA MARIA LA CALERA
72520 FRACC VILLA ALEGRE
72520 FRACC VILLAS LAS BORDAS
72520 FRACC VILLAS RESIDENCIAL SANTA MARIA
72550 COL SAN BALTAZAR CAMPECHE
(INSURGENTES CENTRO)
72550 COL SAN BALTAZAR LINDA VISTA
72550 CONJ HAB EL DAMISAR
72550 FRACC LAS PALMAS
72550 FRACC RINCON DORADO
72550 PBLO SAN BALTAZAR CAMPECHE
72560 COL ARBOLEDAS DEL SUR
BLOQUE 4
72560 COL LOS PILARES
72560 COL VALLE DE LAS FLORES
72560 FRACC 22 DE SEPTIEMBRE
72560 FRACC VILLA LAS FLORES
72560 FRACC VILLA SAN PABLO
72560 FRACC VILLAS DE LA CALERA
72560 U HAB LA MARGARITA
72565 FRACC VALLE DEL SOL
72565 RCHO ANTIGUO SANTA JULIA
72565 RDCIAL BRITANIA LA CALERA
72570 CONJ HAB TORRES ALTIMA
72570 FRACC CORONEL MIGUEL AUZA – JARDINES DE SAN MANUEL
72570 FRACC JARDINES DE SAN MANUEL
72570 FRACC LA HACIENDA
72570 RDCIAL FLORESTA
72573 COL JARDNIES DE SAN FRANCISCO
72573 COL LOMAS DE SAN MIGUEL
72573 RDCIAL PUNTA DEL SOL
72582 COL LAS AVES
72589 COL UNIVERSIDADES
72589 COL UNIVERSIDADES TERCERA SECCION
72590 BARR ATOTONILCO EL RESURGIMIENTO
72590 BARR DE CHETLA
72590 BARR SAN JUAN
72590 BARR SAN JUAN XILOTZINGO
72590 BARR SANTA CLARA
72590 COL AMPLIACION GRANJAS PUEBLA
72590 COL EX-HACIENDA SAN JUAN XILOTZINGO
72590 COL FLOR BATAVIA
72590 COL LA CONCEPCION
72590 COL SAN JOSE CHAPULCO
72590 COL SAN JOSE XILOTZINGO
72590 COL SAN MIGUEL ALLENDE
72590 COL SAN MIGUEL GUADALUPE
72590 COL UNIVERSIDAD
72590 COL VILLA UNIVERSITARIA
72590 CONJ HAB ARBOLEDAS DE XILOTZINGO
72590 CONJ HAB FUNDADORES
72590 CONJ HAB GALAXIA LA CALERA
72590 CONJ HAB GEOVILLAS LOS ENCINOS
72590 CONJ HAB LOS TENORES
72590 CONJ HAB VILLA ALEGRE
72590 EXHDA EX-HACIENDA CHAPULCO
72590 FRACC AMANALCO
72590 FRACC ARENAS II
72590 FRACC BOSQUES DE CHAPULTEPEC
72590 FRACC BOSQUES DE LOS HEROES PUEBLA
72590 FRACC CAMPESTRE SAN RAFAEL
72590 FRACC CONJUNTO PAVORREALES
72590 FRACC CRUCERO DE SAN JUAN
72590 FRACC EL AGAVE
72590 FRACC EL ENSUEÑO
72590 FRACC EXHACIENDA DEL ANGEL
72590 FRACC FAISANES
72590 FRACC IVI HOGAR SANTA LUCIA
72590 FRACC IVI HOGAR SANTA LUCIA 3
72590 FRACC IVI SANTA LUCIA 2
72590 FRACC IVI SANTA LUCIA 5
72590 FRACC JARDINES DE LA MONTAÑA
72590 FRACC LAS GLORIAS
72590 FRACC LOMAS DEL VALLE
72590 FRACC LOS ALCANFORES
72590 FRACC LOS CAPRICHOS
72590 FRACC LOS FAISANES II
72590 FRACC LOS HEROES PUEBLA
72590 FRACC PAVORREALES
72590 FRACC RANCHO CHAPULCO
72590 FRACC RESIDENCIAL DEL PARQUE
72590 FRACC RESIDENCIAL SAN MIGUEL
72590 FRACC RINCON DE SAN IGNACIO
72590 FRACC RINCONADA AMPARO
72590 FRACC RINCONADA SAN RAFAEL
72590 FRACC S A R H XILOTZINGO
72590 FRACC SAN JOSE EL CARPINTERO
72590 FRACC SAN JUAN
72590 FRACC VILLAS DEL JUBILADO SNTE SECC 51
72590 RCHO XILOTZINGO
72590 RDCIAL BOSQUES DE CHAPULTEPEC 2
72590 RDCIAL BUAP
72590 RDCIAL CACHANILLAS
72590 RDCIAL EL MILAGRO
72590 RDCIAL EL SUEÑO
72590 RDCIAL KUNEM
72590 RDCIAL LA HERRADURA
72590 RDCIAL MISION SAN JOSE
72590 RDCIAL PUNTA ESCARLATA
72590 RDCIAL XILOTZINGO
72590 U HAB BOSQUES DEL PEDREGAL
72590 U HAB CHAPULCO
72590 U HAB HACIENDA EL COBRE II
72590 U HAB HACIENDA EL COBRE III
72590 U HAB HACIENDA SAN JOSE
72590 U HAB HACIENDA SAN JOSE 3A SECCION
72590 U HAB LOS HEROES PUEBLA
72590 U HAB LUIS N MORONES
72590 U HAB MAGISTERIAL CHAPULCO
72590 U HAB MAGISTERIAL SAN JOSE XILOTZINGO
72590 U HAB MIRADOR SAN JOSE
72590 U HAB MISION SAN JOSE SECCION 2
72590 U HAB MISION SAN JOSE SECCION 3
72590 U HAB RESIDENCIAL ARBOLEDAS DEL PEDREGAL
72590 U HAB SAN JORGE II
72590 U HAB VILLAS PERIFERICO
72595 COL 2DA AMPLIACION SANTA CATARINA
72595 COL AMPLIACION SANTA CATARINA
72595 COL QUETZALCOATL 2A SECCION
72595 COL SAN ANTONIO ARENILLAS
72595 COL SANTA CLARA LA VENTA
72595 COL SANTA LUCIA ALTAMIRANO
72595 COL SANTA LUCIA TOTIMEHUACAN
72595 COL TRES CRUCES
72595 CONJ HAB VILLAS SAN FRANCISCO
72595 FRACC EL ROSARIO
72595 FRACC ENERGANCE
72595 FRACC SANTA ISABEL
72595 FRACC ZAVARIOTLA 2
72595 RCHO RANCHO ARENILLAS
72595 RDCIAL FRAMBOYANES
72595 RDCIAL SAN MIGUEL
72595 U HAB LA GUADALUPANA II
72860 COL SAN BERNABE TEMOXTITLA
72940 BARR EL CRISTO
72940 BARR SAN PEDRO
72940 COL 1RO DE MAYO
72940 COL AMPLIACION 1RO DE MAYO
72940 COL AMPLIACION LA RESURRECCION
72940 COL CAMPESTRE SAN ISIDRO
BLOQUE 5
72940 COL FRANCISCO VILLA
72940 COL INDEPENDENCIA
72940 COL JARDINES DE SAN JOSE
72940 COL LA PROVIDENCIA (LAS VEGAS)
72940 COL RIVERA DE APARICIO
72940 COL SAN MIGUEL ESPEJO
72940 COL SANTA MARIA XONACATEPEC
72940 FRACC SAN JOSE
72940 FRACC VILLAS MANZANILLA
72940 RDCIAL XONACATEPEC
72960 BARR BUENAVISTA
72960 BARR DE ARCOS
72960 BARR DE BALCONES
72960 BARR DE GUADALUPE
72960 BARR DE PORTALES
72960 BARR GUADALUPE TLATELPA
72960 BARR LA ASUNCION
72960 BARR LOS ANGELES TETELA
72960 BARR LOS REYES
72960 BARR PALMILLA
72960 BARR QUIOSTEPEC
72960 BARR SAN JOSE ALTAMIRA
72960 BARR SAN JUAN TEPEPA
72960 BARR SAN NICOLAS COATEPEC
72960 BARR SANTA CRUZ
72960 COL AMEYALCO
72960 COL AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO
72960 COL ANALCO
72960 COL BELEN
72960 COL BELLA VISTA
72960 COL BUENOS AIRES
72960 COL CENTRO
72960 COL CRUZTITLAN
72960 COL CUAUHTEMOC
72960 COL CUITLAHUAC
72960 COL EXRANCHO CALDERON
72960 COL HE – HECATEPEC
72960 COL INSURGENTE GUERRERO
72960 COL LA CONCEPCION
72960 COL LOMA ALTA VISTA
72960 COL LOMAS DE COATEPEC
72960 COL LOMAS DE SANTA CATARINA
72960 COL LOMAS DEL CARMEN
72960 COL LOMAS DEL PEDREGAL
72960 COL LOS ENCINOS
72960 COL LOS SABINOS
72960 COL MORA
72960 COL PIEDRAS NEGRAS
72960 COL POZA RICA
72960 COL QUETZALCOATL 3A SECCION
72960 COL QUINTA EL PEDREGAL
72960 COL RANCHO EL POCHOTE
72960 COL SAN ISIDRO BUENA VISTA
72960 COL SAN JUAN BAUTISTA SOTO TLACUAHUAC
72960 COL SAN MARCOS
72960 COL SAN MIGUEL AZUMIATLA
72960 COL SAN NICOLAS CUATEPEC
72960 COL SANTA ANA
72960 COL SANTA CATARINA
72960 COL TECOMITLAN
72960 COL VILLA SAN RAFAEL
72960 CONJ HAB BARRIOS DE SANTA CATARINA
72960 CONJ HAB JUAN PABLO II
72960 CONJ HAB SANTA CRUZ DE LA AMAPOLA
72960 CONJ HAB VILLAS SAN FRANCISCO
72960 FRACC CONJUNTO CABAÑAS VALSEQUILLO
72960 FRACC GUADALUPE
72960 FRACC LAS PLAYAS
72960 FRACC LOS CABALLOS
72960 FRACC RUSTICO LOS CANTILES
72960 FRACC SAN MIGUEL
72960 PBLO EL OASIS
72960 PBLO GUADALUPE VICTORIA
72960 PBLO LIBERTAD TECOLA
72960 PBLO LOS CANTILES
72960 PBLO SAN BALTAZAR TETELA
72960 PBLO SAN JOSE EL RINCON
72960 PBLO SAN PEDRO ZACACHIMALPA
72960 PBLO SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA
72960 PBLO SANTO TOMAS CHAUTLA
72960 RDCIAL CAMPESTRE DEL LAGO
72960 RDCIAL LAS BRISAS
72960 U HAB VILLAS SANTA CATARINA
72474 COL ARBOLEDAS DE LOMA BELLA
72498 FRACC HACIENDA SANTA CLARA
72350 COL PUENTE BRAVO
72350 COL VILLA DE REYES
72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 3
72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 4

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