¡Atención! Aquí las colonias para vacunación en CU

Por Redacción
Los adultos mayores que estén interesados en recibir la vacuna antiCovid-19 en Puebla capital deberán registrarse en la página https://www.brigadacorrecaminospuebla.com.mx/ a partir de de este 26 de marzo.
Autoridades estatales informaron que por ahora la vacunación sólo será para habitantes de sur de la ciudad.
Leer más: ¡Anótalo! Esta es la página de registro para vacunación Covid en Puebla capital
Estas son las colonias y los códigos postales que se contemplan para la jornada de vacunación:
|72270 – COL AZTECA
|72270 – COL CINCO DE MAYO
|72270 – COL DIEZ DE MAYO
|72270 – COL ITURBIDE
|72270 – COL LOMAS 5 DE MAYO
|72270 – COL LUZ DEL ALBA
|72270 – COL PUEBLA
|72270 – COL VILLAS HUMBOLDT
|72270 – COL VISTA HERMOSA
|72270 – U HAB LA ROSA
|72300 – COL JOAQUIN COLOMBRES
|72300 – FRACC UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68
|72303 – U HAB VILLA VERDE
|72307 – COL BOSQUES DE MANZANILLA
|72307 – COL SAN BALTAZAR LA RESURRECCION
|72307 – COL VIVEROS DEL VALLE
|72307 – FRACC HACIENDA DE MANZANILLA
|72307 – Z IND MANZANILLA
|72309 – COL MIGUEL HIDALGO
|72309 – COL SAN ANTONIO ABAD
|72309 – U HAB MANUEL RIVERA ANAYA
|72310 – COL PLAZAS DE AMALUCAN
|72310 – CONJ HAB PASEO DE LOS ENCINOS
|72310 – FRACC BOSQUES DE AMALUCAN GALAXIA
|72310 – FRACC BOSQUES DE SAN SEBASTIAN
|72310 – FRACC SAN SEBASTIAN (CONSORCIO)
|72310 – FRACC SENDERO DEL BOSQUE 72310 RDCIAL MEDITERRANEO
|72310 – U HAB AMALUCAN
|72310 – Z MIL U HAB MILITAR 25 AMALUCAN II 72320 COL LA PALMA
|72320 – FRACC CIUDAD SATELITE 1RA SECCION
|72320 – FRACC CIUDAD SATELITE DE PUEBLA (2DA SECCION)
|72320 – FRACC UNIDAD SATELITE MAGISTERIAL
|72330 – COL CRISTOBAL COLON 72330 COL EL PORVENIR
|72330 – COL SAN LUIS GONZAGA 72330 FRACC VILLAS REMENTERIA 72340 COL EL CRISTO
|72340 – COL GREGORIO RAMOS – LA PROVIDENCIA
|72340 – FRACC AMERICA NORTE
|72340 – FRACC AMERICA SUR
|72340 – FRACC LA PROVIDENCIA
|72360 – COL LOMAS FLOR DEL BOSQUE 72360 – COL SAN JUAN FLOR DEL BOSQUE 72360 – FRACC CASAS ALBA
|72361 – CHAPULTEPEC
|72365 – COL AMPLIACION HISTORIADORES
|72365 – COL HISTORIADORES
|72380 – COL 2 DE ABRIL
|72380 – COL CINCO LLAVES
|72380 – COL GRAL IGNACIO ZARAGOZA
|72380 – COL SANTA BARBARA NORTE
|72380 – COL SANTA BARBARA SUR
|72380 – CONJ HAB RESIDENCIAL ARBORADAS ANGELES
|72380 – RDCIAL TRIANGULO SANTA BARBARA
|72380 – U HAB MILITAR EL CHAMIZAL
|72380 – U HAB PUEBLA A-1 MILITAR
|72380 – U HAB VICENTE SUAREZ
|72380 – Z MIL 25 ZONA MILITAR
|72390 – COL ENCINAR 1A SECCION
|72390 – COL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 72390 COL GRANJAS PROVIDENCIA
|72390 – COL UNIDAD Y PROGRESO
|72400 – COL SANTA CRUZ LOS ANGELES 72400 COND MAYRA
|72400 – COND VERGEL DE LOS ANGELES 72400 CONJ HAB NUEVO AMANECER 72400 FRACC ESMERALDA
|72400 – FRACC LAS ANIMAS
|72400 – FRACC OASIS
|72400 – FRACC RINCON DE LAS ANIMAS 72400 FRACC VERGEL
|72400 – FRACC VILLA MAGNA
|72400 – U HAB OFARRIL
|72410 – COL EL AGUILA-LA PIEDAD
|72410 – COL GRANJAS ATOYAC
|72410 – COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ
|72410 – COL LA NORIA
|72410 – COL NUEVA DEL CARMEN
|72410 – COL RIVERA DE SANTIAGO
|72410 – COL SAN MIGUEL LAS PAJARITAS
|72410 – COL SANTIAGO
|72410 – COL VOLCANES
|72410 – COND HORIZONTAL LA PIEDAD
|72410 – COND RESIDENCIAL TORRES DE LAS ANIMAS
|72410 – COND SANTIAGO
|72410 – COND TORRE NORIA
|72410 – CONJ HAB VILLA ERIKA
|72410 – FRACC EX-HACIENDA LA NORIA
|72410 – FRACC RESIDENCIAL LA ENCOMIENDA DE LA NORIA
|72410 – FRACC RINCONADA LAS ANIMAS 72410 FRACC VILLAS LA NORIA
|72410 – FRACC VOLCANES
|72410 – RDCIAL SANTIAGO
|72410 – RDCIAL SENZA
|72410 – U HAB DOCE DE MAYO
|72430 – COL PRADOS AGUA AZUL
|72430 – COL REFORMA AGUA AZUL
|72430 – COL RIVERA DEL ATOYAC
|72430 -FRACC LAS HADAS
|72430 – FRACC VILLA FLORENCIA
|72440 – COL EL CERRITO
|72440 – COL LOS ANGELES MAYORAZGO 72440 FRACC EVEREST
|72440 – FRACC RESIDENCIAL BOULEVARES 72440 FRACC VILLA ENCANTADA
|72450 – COL CARMEN PATRIMONIO
|72450 – COL EL PROGRESO
|72450 – COL LEOBARDO COCA
|72450 – COL SAN JOSE MAYORAZGO
|72450 – COL SAN VICENTE FERRER
|72450 – CONJ HAB HIDALGO
|72450 – CONJ HAB SAN VICENTE
|72450 – FRACC EL GIRASOL
|72450 – FRACC EL PARAISO
|72450 – FRACC LOMAS DEL CLUB DE GOLF
|72450 – FRACC LOS GIRASOLES
|72450 – FRACC VILLA EVEREST
|72450 – RDCIAL DEL BOSQUE
|72460 – COL EX RANCHO VAQUERIAS
|72460 -COL SAN JOSE LA LAGUNA
|72460 – CONJ HAB PASEOS DEL RIO
|72460 – CONJ HAB RINCONADA
|72460 – CONJ HAB RINCONADA LOS ARCOS II
|72460 – CONJ HAB TRES CERRITOS
|72460 – FRACC CLUB DE GOLF
|72460 – FRACC EX HACIENDA MAYORAZGO
|72460 – FRACC LA CAÑADA
|72460 – FRACC RINCON ARBOLEDAS
|72460 – FRACC RINCON DE LOS CIPRESES
|72460 – FRACC TORRES DE MAYORAZGO
|72460 – RDCIAL HACIENDA SAN MIGUEL
|72460 – U HAB FOVISSSTE SAN ROQUE
|72460 – U HAB LAS TORRES
|72460 – CIPRESES
|72470 – COL COL VICENTE GUERRERO
|72470 – COL GRANJAS DEL SUR
|72470 – COL LOMAS DEL SUR
|72470 – COL PUEBLA TEXTIL
|72470 – COND GRANJAS BUGAMBILIAS
|72470 – FRACC EL MOLINO
|72470 – FRACC VILLAS EL CARMEN
|72470 – FRACC ZODIACO
|72470 – RDCIAL ELEGANZA
|72470 – U HAB EL CARMEN GASTRONOMICOS
|72470 – U HAB XAXALPA
|72470 – XAXALPA
|72480 – COL 2A AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO
|72480 – COL GRANJAS MAYORAZGO
|72480 – COL LA CARMELITA
|72480 – COL LOS PINOS MAYORAZGO (SAN JOSE LOS PINOS)
|72480 – COL PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO
|72480 – COL SAN FRANCISCO MAYORAZGO
|72480 – COL TRES CERRITOS O COL 3 CERRITOS
|72480 — CONJ HAB IVI HOGAR LOS MOLINOS
|72480 – CONJ HAB LA VICTORIA
|72480 – CONJ HAB LOMAS DE MAYORAZGO
|72480 – FRACC ECLIPSE
|72480 – FRACC EMPERADOR
|72480 – FRACC GALAXIA LA LAGUNA
|72480 – FRACC GEOVILLAS LAS GARZAS SECC -1
|72480- FRACC GEOVILLAS LAS GARZAS SECC 2
|72480 – FRACC GERONA
|72480 – FRACC HABITAT PARA LA HUMANIDAD JIMMY CARTER
|72480 – FRACC IVI HOGAR SANTA LUCIA 4
|72480 – FRACC IVI SANTA LUCIA 4 2A SECCION
|72480 – FRACC MISION DEL MAYORAZGO
|72480 – FRACC RINCONADA LOS ARCOS
|72480 -FRACC SAN FRANCISCO RESIDENCIAL
|72480 – FRACC TRES CERRITOS
|72480 FRACC VILLAS DEL VERGEL
|72480 FRACC VILLAS MONARCA
|72480 FRACC VILLAS SAN FRANCISCO MAYORAZGO
|72480 RDCIAL ANGELES DEL SUR
|72480 U HAB LAS CARMELITAS
|72480 U HAB SAN JUAN BOSCO
|72480 U HAB SAN JUAN BOSCO II
|72480 PERISUR
|72480 SAN FRANCISCO
|72490 COL 2DA AMPLIACION PLAYAS DEL SUR
|72490 COL AMPLIACION ARBOLEDAS DE LOMA BELLA
|72490 COL AMPLIACION BALCONES DEL SUR
|72490 COL AMPLIACION CONSTITUCION MEXICANA
|72490 COL AMPLIACION CUARTA DE SAN RAMON
|72490 COL AMPLIACION FLORES DEL PEDREGAL
|72490 COL AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO
|72490 COL AMPLIACION JARDINES DE JUAN BOSCO
|72490 COL AMPLIACION NUEVA DEMOCRACIA
|72490 COL AMPLIACION PLAYAS DEL SUR
|72490 COL AMPLIACION UNION ANTORCHISTA
|72490 COL ANTORCHISTA – COL LA ANTORCHITA
|72490 COL BOSQUES DE LA CAÑADA 72490 COL BUENOS AIRES PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO Y/O 2A AMPL GUADALUPE HIDALGO
|72490 COL CABAÑAS DE SANTA MARIA
|72490 COL CABAÑAS DEL LAGO
|72490 COL CENCALLI
|72490 COL CERRADA DE ARBOLEDAS (COL AMPLIACION VALLE DEL PARAISO)
|72490 COL CONSTITUCION MEXICANA
|72490 COL EL COLIBRI
|72490 COL FLORES DEL PEDREGAL
|72490 COL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO
|72490 COL FRATERNIDAD ANTORCHISTA
|72490 COL GRANJAS PUEBLA
|72490 COL HEROES DEL 5 DE MAYO SUR
|72490 COL LA CHISPA
|72490 COL LA LUNA
|72490 COL LAS CHINAMPAS
|72490 COL LOMA BONITA SUR
|72490 COL LOMAS DE ATOYAC
|72490 COL LOMAS DE SAN RAMON
|72490 COL LOMAS DE SAN VALENTIN
|72490 COL LUIS DONALDO COLOSIO
|72490 COL MARBELLA
|72490 COL NUEVA DEMOCRACIA
|72490 COL NUEVO PLAN DE AYALA
|72490 COL PLAYAS DEL SUR
|72490 COL REAL DE CASTILLOTLA (FELIPE CARRILLO PUERTO)
|72490 COL S U T E R M
|72490 COL SAN BARTOLO COATEPEC
|72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 1A
|72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 2A
|72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 3A
|72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 4A
|72490 COL SEGUNDA AMPLIACION UNION ANTORCHISTA – COL LA ESPERANZA
|72490 COL UNIDAD ANTORCHISTA
|72490 COL VALLE DE ANAHUAC
|72490 COL VALLE DE SAN IGNACIO
|72490 COL VALLE DEL PARAISO
|72490 COND HORIZONTAL CONJUNTO SAN MARTIN
|72490 CONJ HAB JARDINES DE ATLIXCO
|72490 CONJ HAB LA GIRALDA
|72490 CONJ HAB LAS MERCEDES
|72490 CONJ HAB LAS MERCEDES II
|72490 CONJ HAB LOS NARANJOS
|72490 CONJ HAB REGINA
|72490 CONJ HAB RESIDENCIAL CEDROS
|72490 CONJ HAB RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR
|72490 CONJ HAB SAN ANGEL
|72490 CONJ HAB SANTA ELENA
|72490 FRACC EL EDEN
|72490 FRACC EL REFUGIO
|BLOQUE 3
|72490 FRACC EL TRIUNFO
|72490 FRACC GRANJAS PUEBLA
|72490 FRACC JOYAS DEL SUR – COL CIHUACOATL
|72490 FRACC LARES SAN ALFONSO
|72490 FRACC LOMAS DE ATOYAC
|72490 FRACC MILO
|72490 FRACC PASEO DE LA ARBOLEDAS I
|72490 FRACC PASEO DE LA ARBOLEDAS II
|72490 FRACC PASEOS DE LOS VOLCANES
|72490 FRACC QUINTA ALHELIES
|72490 FRACC RINCON LOS CIPRESES
|72490 FRACC RINCONADA DEL BOSQUE
|72490 FRACC SANTA ISABEL
|72490 FRACC VILLAS DEL PEDREGAL
|72490 FRACC VILLAS EL REFUGIO
|72490 FRACC VILLAS LEONOR
|72490 FRACC VILLAS PERIFERICO
|72490 FRACC VILLAS SAN FRANCISCO
|72490 FRACC VOLCANES DEL SUR FRACC S N T E
|72490 PBLO SANTA CRUZ LA IXTLA
|72490 RDCIAL ALPHA 4
|72490 RDCIAL HACIENDA DEL SUR
|72490 RDCIAL HACIENDA DEL SUR SECCION COFRADIA
|72490 RDCIAL LAS PALOMAS RESIDENCIAL
|72490 RDCIAL VOLCANES
|72490 U HAB AGUA SANTA
|72490 U HAB ANTIGUA HACIENDA
|72490 U HAB FENASIB
|72490 U HAB FUENTES DE SAN BARTOLO
|72490 U HAB GRANJAS PUEBLA
|72490 U HAB INFONAVIT LOMA BELLA
|72490 U HAB MAGISTERIAL PERIFERICO SUR
|72490 U HAB PASEO DE LOS VOLCANES S N T E
|72490 U HAB SAN RAMON
|72490 U HAB VOLCANES DEL SUR
|72490 SAN AGUSTIN
|72495 COL AQUILES SERDAN
|72495 COL CARMEN SERDAN
|72495 COL EL TRIUNFO ANTORCHA POPULAR
|72495 COL ELSA CORDOVA
|72495 COL EX HACIENDA SAN BARTOLO COATEPEC
|72495 COL LA CANDELARIA
|72495 COL MINERALES DE GUADALUPE SUR
|72495 COL SAN CRISTOBAL
|72495 COL SAN JUAN BAUTISTA
|72495 COL SAN PEDRO DE LAS FLORES
|72495 COL VILLA ALBERTINA
|72495 CONJ HAB REAL DEL LAGO
|72495 FRACC GEO VILLAS DEL SUR
|72495 FRACC GEOVILLAS DEL SUR
|72495 FRACC HACIENDA LAS FUENTES
|72495 FRACC HACIENDA LAS FUENTES II
|72495 FRACC IVI HOGAR PASEOS DEL LAGO
|72495 FRACC JARDINES DE SANTA ROSA
|72495 FRACC JARDINES DEL SUR
|72495 FRACC PUNTA REAL
|72495 FRACC RESIDENCIAL EL EXITO
|72495 FRACC VILLA ALBERTINA
|72495 RCHO RANCHO
|72495 RCHO TERRENOS DE CULTIVO
|72495 RDCIAL LOS CIPRESES
|72495 RDCIAL VILLAS ALBERTINA
|72495 U HAB EL REFUGIO – POLICIAS
|72495 U HAB VIVE SUR
|72496 COL AMPLIACION 4A SECCION SAN BERNABE TEMOXTITLA
|72496 COL FLOR DEL SUR
|72496 COL JARDINES DE CASTILLOTLA 5A SECCION
|72496 COL SAN AGUSTIN
|72496 COL SAN ISIDRO CASTILLOTLA
|72496 COL SAN ISIDRO CASTILLOTLA PRIMERA SECCION
|72496 COL SECCION NUEVA JERUSALEN
|72496 COL VALLE DEL SUR
|72496 CONJ HAB JARDIN
|72496 CONJ HAB LOS GIRASOLES
|72496 CONJ HAB RESIDENCIAL SANTA ROSA
|72496 FRACC JARDINES DE CASTILLOTLA
|72496 SANTORINI
|72497 COL LOMA ENCANTADA
|72498 COL 2 DE OCTUBRE
|72498 COL AMPLIACION LOMAS DE CASTILLOTLA
|72498 COL CASTILLOTLA
|72498 COL EDUCADORES
|72498 COL JARDINES DE JUAN BOSCO – COL JUAN BOSCO
|72498 COL SAN ISIDRO CASTILLOTLA PRIMERA SECCION
|72498 COL SANTA CATARINA COATEPEC
|72498 FRACC JARDINES DE CASTILLOTLA
|72498 FRACC PASEOS DE CASTILLOTLA
|72498 FRACC SAN CARLOS
|72498 FRACC SAN ISIDRO
|72498 FRACC VILLAS DEL TRATADO 72498
|FRACC VILLAS DEL TRATADO
|MODULOS A COL SAN ISIDRO CASTILLOTLA
|72498 FRACC VILLAS REALES
|72498 U HAB JARDINES DE SAN RAMON
|72498 FOLARE
|72498 PAULINA
|72510 COL 6 DE ENERO
|72510 COL GRAL MIGUEL NEGRETE
|72510 COL JOSE LOPEZ PORTILLO
|72510 CONJ HAB VICENTE SUAREZ
|72520 CONJ HAB ELEGANZA LA CALERA
|72520 FRACC BOSQUES DE LA CALERA
|72520 FRACC HEROES DE PUEBLA
|72520 FRACC JARDINES DE LA JOYA
|72520 FRACC LA CALERA
|72520 FRACC LA JOYA
|72520 FRACC LOMAS DE VILLA SATELITE
|72520 FRACC PASEO DEL BOSQUE
|72520 FRACC PEDREGAL DE LA CALERA
|72520 FRACC QUINTAS DEL BOSQUE LA CALERA
|72520 FRACC RANCHO EL MIRADOR LA CALERA
|72520 FRACC RESIDENCIAL DIAMANTE LA CALERA
|72520 FRACC RESIDENCIAL RINCON ANZURES
|72520 FRACC RINCONES DE LA CALERA
|72520 FRACC SAN CRISTOBAL
|72520 FRACC SAN JACINTO
|72520 FRACC SANTA MARIA LA CALERA
|72520 FRACC VILLA ALEGRE
|72520 FRACC VILLAS LAS BORDAS
|72520 FRACC VILLAS RESIDENCIAL SANTA MARIA
|72550 COL SAN BALTAZAR CAMPECHE
|(INSURGENTES CENTRO)
|72550 COL SAN BALTAZAR LINDA VISTA
|72550 CONJ HAB EL DAMISAR
|72550 FRACC LAS PALMAS
|72550 FRACC RINCON DORADO
|72550 PBLO SAN BALTAZAR CAMPECHE
|72560 COL ARBOLEDAS DEL SUR
|BLOQUE 4
|72560 COL LOS PILARES
|72560 COL VALLE DE LAS FLORES
|72560 FRACC 22 DE SEPTIEMBRE
|72560 FRACC VILLA LAS FLORES
|72560 FRACC VILLA SAN PABLO
|72560 FRACC VILLAS DE LA CALERA
|72560 U HAB LA MARGARITA
|72565 FRACC VALLE DEL SOL
|72565 RCHO ANTIGUO SANTA JULIA
|72565 RDCIAL BRITANIA LA CALERA
|72570 CONJ HAB TORRES ALTIMA
|72570 FRACC CORONEL MIGUEL AUZA – JARDINES DE SAN MANUEL
|72570 FRACC JARDINES DE SAN MANUEL
|72570 FRACC LA HACIENDA
|72570 RDCIAL FLORESTA
|72573 COL JARDNIES DE SAN FRANCISCO
|72573 COL LOMAS DE SAN MIGUEL
|72573 RDCIAL PUNTA DEL SOL
|72582 COL LAS AVES
|72589 COL UNIVERSIDADES
|72589 COL UNIVERSIDADES TERCERA SECCION
|72590 BARR ATOTONILCO EL RESURGIMIENTO
|72590 BARR DE CHETLA
|72590 BARR SAN JUAN
|72590 BARR SAN JUAN XILOTZINGO
|72590 BARR SANTA CLARA
|72590 COL AMPLIACION GRANJAS PUEBLA
|72590 COL EX-HACIENDA SAN JUAN XILOTZINGO
|72590 COL FLOR BATAVIA
|72590 COL LA CONCEPCION
|72590 COL SAN JOSE CHAPULCO
|72590 COL SAN JOSE XILOTZINGO
|72590 COL SAN MIGUEL ALLENDE
|72590 COL SAN MIGUEL GUADALUPE
|72590 COL UNIVERSIDAD
|72590 COL VILLA UNIVERSITARIA
|72590 CONJ HAB ARBOLEDAS DE XILOTZINGO
|72590 CONJ HAB FUNDADORES
|72590 CONJ HAB GALAXIA LA CALERA
|72590 CONJ HAB GEOVILLAS LOS ENCINOS
|72590 CONJ HAB LOS TENORES
|72590 CONJ HAB VILLA ALEGRE
|72590 EXHDA EX-HACIENDA CHAPULCO
|72590 FRACC AMANALCO
|72590 FRACC ARENAS II
|72590 FRACC BOSQUES DE CHAPULTEPEC
|72590 FRACC BOSQUES DE LOS HEROES PUEBLA
|72590 FRACC CAMPESTRE SAN RAFAEL
|72590 FRACC CONJUNTO PAVORREALES
|72590 FRACC CRUCERO DE SAN JUAN
|72590 FRACC EL AGAVE
|72590 FRACC EL ENSUEÑO
|72590 FRACC EXHACIENDA DEL ANGEL
|72590 FRACC FAISANES
|72590 FRACC IVI HOGAR SANTA LUCIA
|72590 FRACC IVI HOGAR SANTA LUCIA 3
|72590 FRACC IVI SANTA LUCIA 2
|72590 FRACC IVI SANTA LUCIA 5
|72590 FRACC JARDINES DE LA MONTAÑA
|72590 FRACC LAS GLORIAS
|72590 FRACC LOMAS DEL VALLE
|72590 FRACC LOS ALCANFORES
|72590 FRACC LOS CAPRICHOS
|72590 FRACC LOS FAISANES II
|72590 FRACC LOS HEROES PUEBLA
|72590 FRACC PAVORREALES
|72590 FRACC RANCHO CHAPULCO
|72590 FRACC RESIDENCIAL DEL PARQUE
|72590 FRACC RESIDENCIAL SAN MIGUEL
|72590 FRACC RINCON DE SAN IGNACIO
|72590 FRACC RINCONADA AMPARO
|72590 FRACC RINCONADA SAN RAFAEL
|72590 FRACC S A R H XILOTZINGO
|72590 FRACC SAN JOSE EL CARPINTERO
|72590 FRACC SAN JUAN
|72590 FRACC VILLAS DEL JUBILADO SNTE SECC 51
|72590 RCHO XILOTZINGO
|72590 RDCIAL BOSQUES DE CHAPULTEPEC 2
|72590 RDCIAL BUAP
|72590 RDCIAL CACHANILLAS
|72590 RDCIAL EL MILAGRO
|72590 RDCIAL EL SUEÑO
|72590 RDCIAL KUNEM
|72590 RDCIAL LA HERRADURA
|72590 RDCIAL MISION SAN JOSE
|72590 RDCIAL PUNTA ESCARLATA
|72590 RDCIAL XILOTZINGO
|72590 U HAB BOSQUES DEL PEDREGAL
|72590 U HAB CHAPULCO
|72590 U HAB HACIENDA EL COBRE II
|72590 U HAB HACIENDA EL COBRE III
|72590 U HAB HACIENDA SAN JOSE
|72590 U HAB HACIENDA SAN JOSE 3A SECCION
|72590 U HAB LOS HEROES PUEBLA
|72590 U HAB LUIS N MORONES
|72590 U HAB MAGISTERIAL CHAPULCO
|72590 U HAB MAGISTERIAL SAN JOSE XILOTZINGO
|72590 U HAB MIRADOR SAN JOSE
|72590 U HAB MISION SAN JOSE SECCION 2
|72590 U HAB MISION SAN JOSE SECCION 3
|72590 U HAB RESIDENCIAL ARBOLEDAS DEL PEDREGAL
|72590 U HAB SAN JORGE II
|72590 U HAB VILLAS PERIFERICO
|72595 COL 2DA AMPLIACION SANTA CATARINA
|72595 COL AMPLIACION SANTA CATARINA
|72595 COL QUETZALCOATL 2A SECCION
|72595 COL SAN ANTONIO ARENILLAS
|72595 COL SANTA CLARA LA VENTA
|72595 COL SANTA LUCIA ALTAMIRANO
|72595 COL SANTA LUCIA TOTIMEHUACAN
|72595 COL TRES CRUCES
|72595 CONJ HAB VILLAS SAN FRANCISCO
|72595 FRACC EL ROSARIO
|72595 FRACC ENERGANCE
|72595 FRACC SANTA ISABEL
|72595 FRACC ZAVARIOTLA 2
|72595 RCHO RANCHO ARENILLAS
|72595 RDCIAL FRAMBOYANES
|72595 RDCIAL SAN MIGUEL
|72595 U HAB LA GUADALUPANA II
|72860 COL SAN BERNABE TEMOXTITLA
|72940 BARR EL CRISTO
|72940 BARR SAN PEDRO
|72940 COL 1RO DE MAYO
|72940 COL AMPLIACION 1RO DE MAYO
|72940 COL AMPLIACION LA RESURRECCION
|72940 COL CAMPESTRE SAN ISIDRO
|BLOQUE 5
|72940 COL FRANCISCO VILLA
|72940 COL INDEPENDENCIA
|72940 COL JARDINES DE SAN JOSE
|72940 COL LA PROVIDENCIA (LAS VEGAS)
|72940 COL RIVERA DE APARICIO
|72940 COL SAN MIGUEL ESPEJO
|72940 COL SANTA MARIA XONACATEPEC
|72940 FRACC SAN JOSE
|72940 FRACC VILLAS MANZANILLA
|72940 RDCIAL XONACATEPEC
|72960 BARR BUENAVISTA
|72960 BARR DE ARCOS
|72960 BARR DE BALCONES
|72960 BARR DE GUADALUPE
|72960 BARR DE PORTALES
|72960 BARR GUADALUPE TLATELPA
|72960 BARR LA ASUNCION
|72960 BARR LOS ANGELES TETELA
|72960 BARR LOS REYES
|72960 BARR PALMILLA
|72960 BARR QUIOSTEPEC
|72960 BARR SAN JOSE ALTAMIRA
|72960 BARR SAN JUAN TEPEPA
|72960 BARR SAN NICOLAS COATEPEC
|72960 BARR SANTA CRUZ
|72960 COL AMEYALCO
|72960 COL AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO
|72960 COL ANALCO
|72960 COL BELEN
|72960 COL BELLA VISTA
|72960 COL BUENOS AIRES
|72960 COL CENTRO
|72960 COL CRUZTITLAN
|72960 COL CUAUHTEMOC
|72960 COL CUITLAHUAC
|72960 COL EXRANCHO CALDERON
|72960 COL HE – HECATEPEC
|72960 COL INSURGENTE GUERRERO
|72960 COL LA CONCEPCION
|72960 COL LOMA ALTA VISTA
|72960 COL LOMAS DE COATEPEC
|72960 COL LOMAS DE SANTA CATARINA
|72960 COL LOMAS DEL CARMEN
|72960 COL LOMAS DEL PEDREGAL
|72960 COL LOS ENCINOS
|72960 COL LOS SABINOS
|72960 COL MORA
|72960 COL PIEDRAS NEGRAS
|72960 COL POZA RICA
|72960 COL QUETZALCOATL 3A SECCION
|72960 COL QUINTA EL PEDREGAL
|72960 COL RANCHO EL POCHOTE
|72960 COL SAN ISIDRO BUENA VISTA
|72960 COL SAN JUAN BAUTISTA SOTO TLACUAHUAC
|72960 COL SAN MARCOS
|72960 COL SAN MIGUEL AZUMIATLA
|72960 COL SAN NICOLAS CUATEPEC
|72960 COL SANTA ANA
|72960 COL SANTA CATARINA
|72960 COL TECOMITLAN
|72960 COL VILLA SAN RAFAEL
|72960 CONJ HAB BARRIOS DE SANTA CATARINA
|72960 CONJ HAB JUAN PABLO II
|72960 CONJ HAB SANTA CRUZ DE LA AMAPOLA
|72960 CONJ HAB VILLAS SAN FRANCISCO
|72960 FRACC CONJUNTO CABAÑAS VALSEQUILLO
|72960 FRACC GUADALUPE
|72960 FRACC LAS PLAYAS
|72960 FRACC LOS CABALLOS
|72960 FRACC RUSTICO LOS CANTILES
|72960 FRACC SAN MIGUEL
|72960 PBLO EL OASIS
|72960 PBLO GUADALUPE VICTORIA
|72960 PBLO LIBERTAD TECOLA
|72960 PBLO LOS CANTILES
|72960 PBLO SAN BALTAZAR TETELA
|72960 PBLO SAN JOSE EL RINCON
|72960 PBLO SAN PEDRO ZACACHIMALPA
|72960 PBLO SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA
|72960 PBLO SANTO TOMAS CHAUTLA
|72960 RDCIAL CAMPESTRE DEL LAGO
|72960 RDCIAL LAS BRISAS
|72960 U HAB VILLAS SANTA CATARINA
|72474 COL ARBOLEDAS DE LOMA BELLA
|72498 FRACC HACIENDA SANTA CLARA
|72350 COL PUENTE BRAVO
|72350 COL VILLA DE REYES
|72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 3
|72490 COL SAN RAMON CASTILLOTLA 4